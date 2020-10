Love Island-Andrea (25) fryser ned egg i norsk eggbank: – Jeg blir en levende reklameplakat

– Haha, det er jo du som må leve med meg på hormoner, lykke til med det, fleiper Andrea Sveinsdottir til samboer Morten Dalhaug.

Samboerparet er på vei til legen for Andreas første konsultasjon.

– Jeg skal sjekke hvordan det står til med eggkvaliteten og få høre om hvordan denne prosessen blir, sier Sveinsdottir som er influenser og lever av å blogge om produkter og livet sitt.

På Instagram har hun over 40.000 følgere og sammen med samboeren hun møtte på realityprogrammet Love Island, har de 14800 abonnenter på You Tube-kanalen sin.

Hyret av eggbank

Nå har Andrea tatt på seg et litt uvanlig oppdrag fra en eggbank.

– Hun som ringte meg fra managementet syns nok det var ubehagelig å spørre meg om dette og var veldig klar på at jeg kunne si nei. Men jeg var bare glad for at de spurte og sa ja med en gang.

– Jeg blir jo en levende reklameplakat, men dette handler jo også om å stå inne for det man gjør. Noen kan tenke at dette er litt spesielt, men det er litt sånn dette fungerer alt sammen, sier Sveinsdottir til TV 2 om hvordan eggbanken og hun har inngått et samarbeid.

For Andrea blir en av de første norske kvinnene som skal ta ut egg og fryse de ned gjennom en norsk eggbank. 1. juli ble det lovlig å fryse ned egg uten medisinsk grunn i Norge.

– For det første så er dette kjekt å ha, det høres enkelt og fælt ut, men jeg tenker at dette er lurt å ha, sier Sveinsdottir om hvorfor hun vil gjøre det.

– Og så får du det gratis?

– Ja, og det skader jo ikke.

LEVER AV INSTAGRAM: Andrea Sveinsdottir lever av å reklamere for produkter og blogge om livet sitt i sosiale medier. Foto: Anine Hallgren

25-åringen har ikke lyst på barn nå, men vil ha egg på frys som en sikkerhet.

– Jeg tror ikke jeg hadde gått gjennom dette hvis jeg ikke hadde veldig lyst. Jeg tenker at det er verdt det hvis jeg sitter der om ti år og angrer så sykt på at jeg var så bestemt på at jeg ikke ville ha barn. Da er det verdt å gå gjennom dette nå for å oppfylle det som kanskje er mitt største ønske senere, sier Andrea om prosessen som involverer hormonbehandling.

Får det gratis

Denne dagen besøker Andrea gynekologen som skal bistå henne gjennom deler av prosessen og som også er en av gründerne bak den norske eggbanken Frøya Life. Hun har tatt blodprøver, skal få en underlivsundersøkelse før hun begynner med hormoner for å stimulere eggstokkene før egguttak.

– Hormonell stimulering er en prosess, men det er få som ender opp med overstimulering. Likevel det er en påkjenning for kroppen, men etter ti dager så har man det man trenger, sier gynekolog og gründer Bjørn Busund i Frøya Life.

FÅR PUBLISITET: Medisinsk ansvarlig Bjørn Busund er åpen på at samarbeidet med influenseren er en del av deres markedsføring. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Ser dere noen helserisiko for Andrea ved å gjøre dette?

– Ikke en risiko av betydning nei, sier Busund. Jeg mener hun heller i et lengre livsløp vil kunne få en helserisiko av å angre på at hun ikke har gjort dette.

Behandlingen som Andrea får koster vanligvis 150.000 kroner og inkluderer uttak og eventuell innsetting gjennom prøverørsbehandling.

Eggbanken er åpen på at de har hyret Andrea som en del av sin markedsføring.

– Hun får dette sterkt rabattert og sånn sett så er dette en del av vårt markedsføringsbudsjett, sier Busund som tidligere jobbet som klinikksjef på kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus.

– Hva sier det om markedet for eggfrys i Norge når dere er nødt til hyre en blogger til å være med på det?

– Vi var ikke nødt til å hyre henne, men vi trenger publisitet og gjennom henne går det fortere å nå ut til målgruppen med vårt budskap sier Busund og legger til at det ikke er formalisert noen krav til at hun må blogge om prosessen, men at de har en forventning til at hun stiller opp i mediene samtidig som også ikke er noe krav for samarbeidet.

Vil sterkt fraråde

Men egg på frys er ikke noen enkel løsning, advarer seksjonsoverlege Sigrun Kjøtrød ved Fertilitetsseksjonen på St Olavs Hospital.

– Jeg vil sterkt fraråde å fryse egg og tro at man da uten videre kan vente til langt opp i 40-årene med å få sine barn, sier Kjøtrød.

Hun er også leder av Norsk forening for assistert befruktning (NOFAB), som jobber for å fremme fagfolk innen reproduksjon, sine interesser. Selv om det å hjelpe barnløse med å få barn gjennom assistert befruktning er jobben hennes, vil hun anbefale alle som kan å gjøre det på gamlemåten, og være klar over risikoen knyttet til å utsette å få barn.

– Oddsen for å få et normalt svangerskap, og et så friskt barn som mulig er bedre jo yngre kvinnen er, sier Kjøtrød.

– Raslende eggstokker

Hun får støtte fra antropolog Kristin Engh Førde.

– Det blir sagt at dette blir solgt inn som en forsikring, men det er nok mer ett lodd i et lotteri, sier Engh, som er postdoktor ved senter for tverrfaglige kjønnsstudier på UiO.

LOTTERI: Antropolog Kristin Engh Førde er kritisk til at eggfrys kan være en forsikring og mener det minner mer om lodd i et lotteri. Foto: UIO

Hun gjennomfører nå den første empiriske studien av hvorfor norske kvinner uten medisinsk grunn, fryser eggene sine.

– For de fleste handler dette om å finne en partner som de vil ha barn med – i tide, altså mens de fortsatt er fruktbare, sier Engh,

Å ha eggene på frys kan gi kvinnen mer kapital på sjekkemarkedet, og dermed skifte kjønnsbalansen noe, forteller hun.

– De får tid. Tid som gjør at de slipper å være en sånn desperat dame med raslende eggstokker, som ikke akkurat gjør det til en attraktiv figur på kjønnsmarkedet, sier Engh.

Eggfrysing som frynsegode

Hun understreker at funnene så langt tyder på at det er en myte at norske kvinner vil fryse eggene sine for å fokusere på karriere.

I USA har imidlertid store selskapet som Google og Facebook begynt å tilby eggfrysing som et frynsegode for sine ansatte. Også her i Norge får nå arbeidsgiver et argument for å påvirke kvinner til å utsette å få barn, mener Førde.

– Nå som kvinnens tid kan tilpasses yrkeslivet og arbeidsgiveren så vil man få et argument for at det er det som skal skje i stedet for motsatt, nemlig at arbeidslivet skal tilpasse seg kvinnens fruktbare tid, sier Førde.

Spent på hormonene

Andreas samboer Morten Dalhaug synes kjæresten har tatt et modig valg.

– Jeg tenker at det er tøft gjort og spennende at hun bare kaster seg ut i dette, sier Dalhaug som mener eggfrysingen kan fungere som en plan b.

– Vi har ikke planer om barn nå, men da har vi en trygghet hvis det ikke går an å bli gravid på den vanlige måten, sier Dalhaug til TV 2.

INGEN PLANER OM BARN: Samboerparet Andrea Sveinsdottir og Morten Dalhaug har vært sammen i 2, 5 år, men har ikke planer om å barn i nær fremtid. Foto: Anine Hallgren

Andrea planlegger å sette i gang med hormonkuren om noen uker og vil dra til en klinikk i Uppsala i Sverige som samarbeider med en norske eggbanken for å gjøre selve egg-uttaket.

– Jeg lurer veldig på hvordan kroppen vil reagere på hormonene og om egg-uttak er vondt, sier Sveinsdottir.

Om eggene hun fryser ned noen gang vil bli brukt er usikkert.

– Det kommer veldig an på om hvordan livet mitt ser ut om ti år. Om jeg da har lyst på barn eller fortsatt tenker at det ikke er noe for meg. Om jeg kan få barn naturlig eller om jeg ikke kan det, jeg tenker at tiden vil vise og så har jeg uansett en sikkerhet, sier hun og legger til at hun ikke er fremmed for tanken om å donere eggene.