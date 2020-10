Smitte på tre skoler kom fra «koronaekspressen»

– Folkehelseinstituttet bekrefter nå at det er en stor sannsynlighet for det. Det har ikke tidligere vært mulig å påvise at smitten kom fra bussen, men virusprøver bekrefter at dette er en type virus som ikke tidligere har vært påvist i Norge, skriver Lillehammer kommune i en pressemelding.

Utbruddet i Lillehammer startet ved at en administrativ ansatt ved hotellet som pensjonistbussen benyttet, testet positivt 22. september.

Det ble gjennomført smittesporing ved hotellet, men ingen av de ansatte ble definert som nærkontakter og derfor ikke satt i karantene. Alle ansatte ble likevel testet, men ingen hadde blitt smittet, opplyser kommunen.

Per tirsdag ettermiddag er totalt 19 personer registrert smittet i skoleutbruddet i Lillehammer. Om lag 300 personer har vært satt i karantene, og tre skoler har hatt klasser eller trinn i karantene, opplyser kommunen.

Mutasjon

Over 100 smittetilfeller er knyttet til den seks dager lange bussturen som startet tirsdag 15. september. Reisefølget var innom seks overnattingssteder på turen gjennom Østlandet, Dovre og Vestlandet. Passasjerene kom fra Jæren og var i alderen 67 til 84 år.

I forbindelse med bussreisen i Sør-Norge hvor det ble påvist mange koronatilfeller, er det funnet unike mutasjoner som ikke er oppdaget i Norge tidligere.

Det opplyste helseminister Bent Hlie (H) da han orienterte Stortinget om koronasituasjonen tirsdag.

Smittsomt

– Viruset tilhører en genetisk undergruppe og har unike mutasjoner som vi ikke har sett i Norge tidligere. En av disse mutasjonene kan muligens øke virusets evne til å infisere celler og dermed gjøre viruset noe mer smittsomt, sa han.

Folkehelseinstituttet har undersøkt arvestoffet til koronaviruset fra flere av smittetilfellene på bussen. Det er påvist en variant av viruset som har en endring i det største overflateproteinet, det såkalte spike-proteinet, som er viktig for virusets evne til å binde seg til cellene hos mennesker.