EU har innført stadig strengere krav til bilprodusentene – og fått dem til å investere store summer i utvikling av nye og renere motorer.

Målet er å få ned utslippene fra bilparken. Og her går EU nå kraftig til verks. En ny ordning er innført, der alle bilprodusenter blir målt på det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra bilene de selger.

Er dette snittet over 95 gram/km, er det snakk om enorme bøter. Ikke bare for bilene som har utslipp over dette, men for alle biler som er utlevert.

Dermed blir det viktig å selge flest mulig biler med lave utslipp – som kan kompensere for bilene som slipper ut mer.

Det norske markedet er svært langt fremme her, med en elbilandel som i år kommer til å overgå 50 prosent. Det gjør også at utslippene fra bilparken synker kraftig.

Tredoblet salg

Men også i resten av Europa er elbilene gull verdt her. Hybrider, mildhybrider og ladbare hybrider kommer dessuten svært godt med, når hvert gram CO2 teller.

Nå har bransje-nettstedet Automotive News (bak betalingsmur) sett nærmere på hvordan flere bilprodusenter ligger an så langt i år.

Salget av såkalte elektrifiserte biler tredoblet seg første halvår i år, sammenlignet med samme periode i 2019. Det har gitt en nedgang i CO2-utslippet fra de nye bilene på 9 prosent, gjennomsnittet er nå på 111 gram/km. Det er historisk lavt og et bevis på at politikken virker.

VW ID.3 er akkurat nå Norges mest solgte bil, denne modellen blir også viktig for å få ned de samlede utslippene fra Volkswagens biler.

Noen sliter...

Salget av elbiler øker i flere markeder. Men det store volumet ligger på ladbare hybrider. Neste år er det ventet at hver syvende nye bil solgt i Europa skal være en ladbar hybrid.

De som sliter mest under dette utslipps-systemet er typisk merkene som selger store og tunge biler, med bensin- eller dieselmotor. De er nødt til å kompensere kraftig med andre modeller, ellers ligger de dårlig an.

Ifølge Automotive News sliter merker som Mercedes, Jaguar/Land Rover og Volkswagen med å klare kravene i år. For Volkswagen-konsernet merkes det også at de er litt forsinket med det som skal bli en stor elbil-offensiv.

Land Rover er ett av merkene som har store biler og høy andel bensin- dieselmotor. Nye Defender er akkurat kommer til Norge, neste år er det også klart for ladbar hybridutgave av denne.

Kan hjelpe søstermerkene

Fiat/Chrysler-konsernet klarer seg på sin side bra, takket være en aldri så liten finte. De har nemlig kjøpt såkalte "utslippsrettigheter" av Tesla, som kun selger elbiler og dermed ikke er berørt av de nye kravene. Uten dette skal Fiat/Chrysler angivelig ha risikert bøter i år på rundt 10 milliarder kroner.

I den andre enden av skalaen ligger merker som Toyota, Renault, Peugeot/Citroën, BMW og Volvo godt an.

Toyota har lenge satset på hybridteknologi, samtidig som de selger mange småbiler med lave utslipp i Europa. Det teller positivt her. Også Renault har høy andel av mindre biler, samtidig som de selger jevnt og trutt av elektriske Zoe. Det er derfor ventet at Renault har mulighet til å hjelpe søstermerkene Nissan og Mitsubishi med å klare kravene.

Suksessen med elbilen Zoe er viktig for Renaults "mijø-regnskap".

Volvos elbil kommer snart

BMW er midt i en elektrisk offensiv, der de først har rullet ut en rekke ladbare hybrider. I år kommer så SUV-en X3 i elektriske utgave, den får følge av flere elbiler de kommende årene. Dermed har BMW rustet seg godt til å klare kravene.

Hos Volvo har man også jobbet med elektrifisering lenge. De ladbare hybridutgavene står for en betydelig del av salget.



I år kom Volvo først med ladbar versjon av kompakt-SUV-en XC40. Nå er det også like før denne kommer som elbil. Volvo vil etter alt å dømme rekke å utlevere en god del eksemplarer av denne i 2020, dermed bidrar den også godt til å få ned snittallet deres i år.

