MDG-topp hardt ut mot vinteridrettenes fluor-utsettelse

Fredag ble det klart at både Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) og Det internasjonale skiforbundet (FIS) utsetter fluorforbudet i ett år, fordi de ikke har klart å utvikle en test som avslører de som unnlater å etterkomme de ny reglene.

Ski med fluorsmøring har glidegenskaper som gi eventuelle juksemakere en fordel, dersom de bruker det på tross av forbundet.

FIS skrev i en pressemelding at forbudet er utsatt til 2021/2022-sesongen, som starter 1. juli 2021.

– Den kommende sesongen vil brukes til videre laboratorie- og feltprøver, for å fullføre testprotokoller, skriver forbundet i pressemeldingen.

Nyheten har blitt godt mottatt av utøvere og støtteapparat, men ikke alle er like imponert.

– Dette gir jo alle sportsteam rett til å fortsette å forgifte egne utøvere, smørerne, tilskuerne og naturen. Det er uforståelig for meg, sier Kriss Rokkan Iversen til TV 2.

MDG-nestlederen, som også er biolog, mener det står langt viktigere ting på spill enn konkurranser.

– Jeg er skuffet over at de utsetter forbudet mot giftig fluor i langrenn og skiskyting, uavhengig av om de har testene klare til å avdekke misbruk. Dette er giftige stoffer som ikke brytes ned, men hoper seg opp i dyr, i naturen og til slutt i mennesker, forklarer Rokkan Iversen.

– Logikken er uforståelig

At noen kunne jukset, mener hun er irrelevant.

– Jeg er ærlig talt mindre opptatt av om noen tar risikoen ved å jukse enn at man tillater alle sammen å forgifte seg selv og andre. Vi vet at disse miljøgiftene kan skade lever og foster, og svekke immunforsvaret til pattedyr. Da sier det seg selv at vi ikke kan fortsette å bruke dem.

– Er det nedslående at man ikke har klart å få på plass et godt testsysten?

– Jeg synes spørsmålet om når testsystemet er ferdig utviklet, er underordnet i det store bildet. Min partikollega Nikki Schei tok dette opp allerede i 2016, og vi vet etter hvert godt hvor giftige disse stoffene er. Da må man forby dem. Dette handler tross alt om helse og miljø. Jeg mener hensyn til helse og miljø må veie tyngre enn frykten for at noen vil utnytte mangel på gode tester, sier Rokkan Iversen.

Hun kjøper rett og slett ikke argumentasjonen til de store forbundene.

– Logikken de legger til grunn er uforståelig. Er det andre ting vi bør tillate fordi vi frykter at noen vil jukse?

– Frykter dere at man kan ende opp med å utsette forbudet ytterligere?

– Jeg håper heller de tar til vett. Det må gå an å gå på ski uten å forgifte seg selv og naturen, og toppidretten har en viktig rolle i å gå foran som et godt eksempel.

– Vil gå utover EU-kravene

For IBU var det spørsmålet om like konkurransevilkår som veide tyngst, men president Olle Dahlin var fredag klar på at de ikke kom på tåle med en utsettelse også neste sesong.

– Med tanke på den tilsynelatende helserisikoen og miljømessige bekymringer knyttet til fluorprodukter, forplikter vi oss fortsatt til å fjerne all fluor fra våre konkurranser. Fra neste sesong og utover, vil vi gå utover EU-kravene og sørge for at vi opprettholder de høyeste standardene for miljøvern, og de er grunnen til at vi skal ha et totalforbud mot fluorprodukter, sa han fredag.

Også i pressemeldingen fra FIS blir det fastholdt at det kun er snakk om en forsinkelse av forbundet.

«FIS forblir 100% forpliktet til en raskest mulig implementering av fluorfrie konkurranser på alle nivå og i alle disipliner, på en måte som er rettferdig og konsekvent for alle utøvere», skriver Det internasjonale skiforbundet.

– Viktigst med like forhold

Blant utøvere og støtteapparat ble fluor-utsettelsen godt mottatt.

– Jeg synes at det er bra når utfallet blir som det blir. Målet er at vi skal konkurrere på like vilkår og da er det helt riktig av FIS å trekke i nødbremsen. Målet er å få bort fluoren og det har vist seg å ha krevd litt mer tid, sa Klæbo til TV 2 fredag.

– Målet er klart. Fluor skal bort med tanke på miljøet og helseskader. Det er klart at det har vært mye usikkerhet, men det er godt at FIS fortsetter jobben, slik at vi får et best mulig testregime som mulig, fortsatte Byåsen-løperen.

Også langrennssjef Espen Bjervig var fornøyd.

– Man endte på en klok beslutning om å utsette forbudet fordi man ikke har testsystemer som er bra nok. Det viktigste for meg er at vi konkurrere på like forhold, og det vil vi gjøre nå med noen fluorprodukter. Så får vi håpe at testen blir klar til neste år, sa han til TV 2.