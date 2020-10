Mercedes har solid salgsvekst i Norge. Det er mest av alt takket være elbilen EQC – som bidrar til at merket er det syvende mest solgte her på berget om dagen.

Med EQC leverer Mercedes en attraktiv totalpakke for mange elbil-lystne nordmenn. Dette er en SUV med relativt god plass, firehjulsdrift og med mulighet for å trekke tilhenger.

Med over 400 hk er frasparket også bra. Men selv om vi snakker om en SUV her, er ikke bakkeklaringen blant de aller beste i klassen.

Skulle du ha en skikkelig bratt og kronglete vei til hytta, eller bare vil kjøre litt offroad, har Mercedes nå en helt ny versjon klar til deg.

De har nemlig akkurat dratt duken av EQC 4x4².

Mercedes flesker til og lager en røslig offroad-utgave av den ellers ganske urbane EQC.

Dobbelt så høy bakkeklaring

Foreløpig har de kun produsert ett eksemplar av den høyreiste utgaven av EQC, så får tiden vise om de utvider produksjonen på sikt.

Med nye EQC 4x4² ønsker Mercedes å teste grensene for hva en elektrisk SUV kan klare utenom allfarvei. De vil vise at elektrisk mobilitet ikke bare handler om det urbane, med også litt «villmannskjøring» i terrenget, utenfor Ring 3.

Basert på en helt vanlig EQC 400 4Matic, har de derfor gjort flere grep med understellet. Nytt hjuloppheng, dempere og større hjul er blant de viktigste endringene.

På det høyeste har nykommeren mer enn dobbelt så høy bakkeklaring som standard-versjonen. Vi snakker hele 293 mm kontra 140 mm på en vanlig EQC.

Med en bakkeklaring på nesten 30 cm, er det også bedre enn terrenglegenden G-Klasse.

Selv uten AMG-styling ser denne versjonen ganske så bøs ut!

Nytt offroad-program

Angrepsvinkelen foran er også bedret kraftig, fra 20,6 grader til 31,8. Videre lover Mercedes at dekkdimensjonen på 285/50 R 20, skal sikre imponerende feste i terrenget.

Er du litt usikker på underlaget, velger du "Offroad+".

Normalt er SUV-ene til Mercedes utstyrt med kjøreprogrammet «Offroad». I nye EQC 4x4², er finner vi også «Offroad +», som skal sørge for best mulig fremkommelighet.

EQC 4x4² er for øvrig den tredje modellen i Mercedes sin såkalte 4x4²-familie. Først ut her var G500 4x4², som ble lansert i 2015. Et par år senere kom E 400 All-Terrain 4x4², og nå også EQC i samme format.

Se flere bilder av nye EQC 4x4²:

