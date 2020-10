– Folk bør ikke ta lett på dette

Mandag presenterte Storbritannias statsminister Boris Johnson forslag til nye nasjonale tiltak som skal hindre spredning av koronaviruset.

Under sin presentasjon i Underhuset, trakk han flere ganger frem hvor stort press landets helsevesen står under. Det ligger nå flere koronapasienter på britiske sykehus enn det gjorde før landet ble nedstengt i mars.

LES MER: Johnson: – Vi må handle for å redde liv.

Respirator

På sykehuset i Warrington, som ligger mellom Liverpool og Manchester, er Susan Bostock innlagt med koronavirus.

– Jeg har gjort alt jeg har fått beskjed om, sosial distansering og alt det andre. Jeg synes ikke folk bør ta lett på dette, sier hun til Sky News.

Bostock er koblet til en respirator, og forteller at hun ville vært død uten den.

– Jeg vet hvor mye jeg kan puste på nåværende tidspunkt, og jeg vet at jeg ikke overlever uten denne, sier hun.

Samtidig understreker hun at hun har full tiltro til teamet som behandler henne på sykehuset.

Medisinsk direktør Dr. Alex Crowe. Foto: Sky News via AP

– Forstår behovene

Medisinsk direktør Dr. Alex Crowe ved sykehuset forteller at de nå jobber mye med å møte behovet for å kunne behandle alle pasienter.

– Jeg tror vi er mye bedre forberedt nå enn vi var. Vi forstår behovene og inngrepene som trengs for pasienter med covid-19, sier han.

På intensiven i Warrington er det nesten helt fullt. Bare to senger stod ledige da Sky News besøkte sykehuset mandag.

– Jeg tror at utfordringene ligger i våre operasjonelle behov når vi går inn i de neste dagene og ukene, sier Crowe.

Vippepunkt

Britiske helsemyndigheter sier at Storbritannia nå befinner seg på et vippepunkt. Samtidig som sykehusene er på sitt travleste grunnet influensa og andre sykdommer som følger med vinterhalvåret, har man sett økt smittespredning i deler av landet.

Mandag ble det registrert 13.972 nye koronatilfeller i landet, og ifølge John Hopkins er det nå registrert nær 43.000 koronadødsfall i Storbritannia.

Derfor presenterte Boris Johnson mandag et trestegssystem som skal bidra til å forhindre smittespredning. Systemet deler områder inn i nivåene «medium», «høy» og «veldig høy», der tiltak innføres ut fra hvor høy smitterisikoen er.

– Vi går på en trang sti mellom de sosiale og økonomiske kostnadene av en full nedstengning på en side, og de store menneskelige og økonomiske kostnadene av en pandemi som ikke blir kjempet mot, på den andre siden, sa Johnson mandag.

Kritisk opposisjon

Opposisjonen i Storbritannia kritiserer regjeringen for å ikke ha lyttet til rådene fra sine egne eksperter, og mener man burde ha innført strengere tiltak tidligere.

– Det er åpenbart at regjeringen har avvist viktige råd fra forskerne, sier helsepolitisk talsperson Jonathan Ashworth i opposisjonspartiet Labour.

Allerede for tre uker siden ble regjeringen anbefalt å raskt innføre strengere tiltak for å få kontroll på smitten.

Anbefalingen kom fra regjeringens eget ekspertråd (Scientific Advisory Group for Emergencies, SAGE). Rådet foreslo å stenge utesteder og restauranter, treningssentre og frisører, og å forby folk å besøke hverandre, samt flytte all undervisning på universiteter og colleger over på nett.

Regjeringen nøyde seg da med å oppfordre til hjemmekontor.