Derfor besvimte han under Landskampen-innspillingen

Det ble noen dramatiske minutter for svenske Theodor Peterson (32) etter den ene konkurransen i Landskampen.

Stillingen er 17 til Sverige og 13 til Norge, når de to nabolandene møtes til en ny, hard konkurransedag i TV 2-programmet Landskampen, fredag kveld.

Det svenske laget har i de siste episodene lagt ned en heftig innsats i de krevende øvelsene, og rast fra nordmennene i poengsum.

Selv om flere av konkurransene har vært svært tøffe denne sesongen, blir begge lagene virkelig satt på prøve denne fredagen. Øvelsen omtales nesten av samtlige deltakere som den mest krevende de noengang har gjort.

Besvimte

TV 2 har tidligere skrevet om at svenske Teodor Peterson (32) besvimte under innspillingen. I fredagens episode får man se hendelsen, samt hva som gjorde at det ble slik.

Den ene øvelsen innebærer nemlig at lagene skal ta seg frem en 11 km lang strekning med bil, men hvor én fra laget stadig skal løpe ved siden av. Lagene må veksle slik at alle har løpt en valgt strekning, og de 200 siste meterne skal tre av deltakerne trekke bilen over målstreken.

Etterpå blir Peterson liggende urørlig i grøften.

BESVIMTE: Theodor Peterson (32) fikk støtte av lagkameratene (f.v) Anna Jönsson Haag (34), Emil Jönsson (35) og Frida Karlsson (21) da han besvimte etter Landskampen-konkurransen. Foto: TV 2.

– Jeg ble jo så sliten at jeg svimte av etterpå. Jeg har aldri vært så sliten i hele mitt liv. Den verste opplevelsen var at det var litt ubehagelig å kjenne at man kan ta seg så hardt ut, sier Peterson til TV 2, da vi møter ham like i etterkant av innspillingen i sommer.

Selv kan han ikke huske mye av episoden eller hvor lenge det varte.

– Jeg vet ikke helt. Jeg la meg ned og etterpå kan jeg ikke huske noe på 20 minutter omtrent, så jeg har fått høre hva vi gjorde. Det var en litt ubehagelig opplevelse, forteller Peterson.

Melkesyresjokk

Det svenske laget hadde lagt opp taktikken slik at Peterson, Frida Karlsson (21) og Emil Jönsson (35) måtte løpe mest, mens Anna Jönsson Haag (34) styrte bilen nesten hele strekningen.

Racet var svært jevnt mellom de to nabolandene nesten frem til mål, og Peterson presset seg derfor til det ytterste.

Etter konkurransen var Haag den første som så at Peterson lå urørlig i grøften og prøvde å få kontakt med ham.

– Theodor kjørte så hardt at han besvimte etter konkurransen og han trodde jo han var «borte» i tre minutter, men det var nærmere en halvtime. Så jeg vet ikke «hvor» borte han var, men tilstrekkelig til at det ble ubehagelig. Det var melkesyresjokk, så da forstår man jo hvor hardt vi kjørte, sa Haag til TV 2 på pressedagen i sommer.

Vanskelig å bremse

Tidligere i høst uttalte TV 2s pressejef at Peterson ble raskt undersøkt på stedet.

– Vi hadde medisinsk personell til stede til enhver tid, som umiddelbart tok hånd om Teodor, og han kom seg relativt fort til hektene, sa Dahl.

Dahl påpekte samtidig at det selvsagt ikke er ønskelig at slikt skjer, men at det kan være vanskelig å tøyle toppidrettsutøvere med skyhøyt konkurranseinstinkt.

– Vi ønsker at deltakerne skal gi 100 prosent, men vi ønsker selvsagt ikke at de skal svime av. Det er samtidig vanskelig for oss å bremse deltakernes ekstreme lyst til å vinne, sa Dahl.

