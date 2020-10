Advarer mot russisk «skrekksnus»: – Kan være farlig

«Supreme snus» har gjort sitt inntog i Sverige. Det er uvisst om snusen har nådd Norges grenser, men både Kongsvinger kommune og eksperter advarer mot det som omtales for «skrekksnusen».

På Centralskolan i Arvika har elever testet ut snusen, og alle har blitt kvalme, blitt nummen i munnen og ikke følt seg bra, sier assisterende rektor Per Öberg til Nye Wermlands-tidingen.

Snusen skal visstnok inneholde hele 120 milligram nikotin per gram. Det er seks ganger så mye som en vanlig snus du får tak i her i Norge. På det sterkeste får du tak i snus med styrke 16 – 20 milligram nikotin per gram.

Advarer

Rune Becher er nikotinekspert hos Folkehelseinstituttet. Han forteller til TV 2 at han ikke har hørt om denne type snus, men uttaler seg på bakgrunn av nikotininnholdet.

– Hvis det er tilfellet, så høres det veldig mye ut. Det er veldig sterkt, sier han.

Han forteller at disse produktene gjerne kalles for «pods», og ikke er tillatt i Norge.

– Hvis de inneholder 120 mg/g vil jeg uansett fraråde bruk av dette, sier han.

Kan potensielt være alvorlig

Dersom man får tak i snusen, tror Becher at ungdom kan bli fristet til å teste ut snusen, uten å tenke over konsekvensene av det. Et så høyt nikotininnhold er helt på grensen til forgiftning, mener han.

Nikotinekspert i FHI Rune Becher fraråder å bruke snus med 120 mg/g. Foto: Privat

– Hvor grensen ligger er uklart, fordi det er individuelt. Men et så høyt nikotininnhold kan gi forskjellige effekter. Det kan være alt fra toksisitet, der det i sjeldne tilfeller forekommer alvorlige forgiftninger.

– Et så høyt nikotininnhold kan også medføre mild forgiftning, som gir kvalme, brekninger, blekhet, kaldsvetting, svimmelhet og slapphet, sier han.

Becher forteller også at ved moderat til alvorlig forgiftning kan man se økende påvirkning av hjerte-kar-systemet, med økt hjertefrekvens og økt blodtrykk.

– Man kan også se økt grad av påvirkning på sentralnervesystemet. Blant annet sløvhet, eufori, ukoordinerte bevegelser og muskelrykninger. Man kan også se effekter på mage-tarm-funksjon, samt hyperventilasjon og synsforstyrrelser.

Følger med på saken

Snus er i utgangspunktet forbudt i Russland. Ved å fjerne tobakken, og tilsette nikotin til teblader, og annet innhold i snusposene, kan man produsere relativt sterk snus.

Ifølge Glåmdalen, som først omtalte saken i Norge, er det ikke mulig å få kjøpt produktet i Sverige, men TV 2 har opplevd at det ikke er vanskelig å få bestilt disse varene på nettet.

Kommuneoverlege Camilla Kvalø Smedtorp sier til TV 2 at de foreløpig ikke har erfart at dette produktet har krysset landegrensen ennå.

– Men vi har en økt oppmerksomhet på saken, spesielt i skolehelsetjenesten, sier hun.

– Russiske piratfabrikker står bak

Nils Erlimo er kommunikasjonsdirektør i Swedish Match Norge. De står bak produktene General, Catch og Etan. Han håper ingen faller for fristelsen av å teste ut snusen, og mener det potensielt kan være farlig å prøve det ut.

– Det er russiske piratfabrikker som selger dette. Det er ikke ment for lovlig salg. Man vet ikke hva de putter i produktet, og det finnes ingen kontroll, sier han til TV 2.

– Det er noe herk, legger han til.

TVILSOM: Kommunikasjonsdirektør Nils Erlimo fraråder alle om å teste den russiske snusen, og mener det potensielt kan være farlig. Foto: Privat

Vet ikke hvordan elevene fikk tak i snusen

Han har vært i dialog med sine kolleger i Sverige, som også sier at de ikke har sett produktene på markedet.

– Vi vet ikke hvordan de i Sverige fikk tak i det. Ingen burde kjøpe det, og jeg anbefaler å ikke bruke produktet, sier Erlimo.

– Tror du noen kan falle for fristelsen?

– Jeg håper inderlig ikke det, sier han.

I Sverige har myndighetene innført regulering av innholdet i snus. Det har ikke skjedd i Norge. Det betyr i all hovedsak at den russiske snusen kan ende opp i Norge helt lovlig.

Ulovlig

Avdelingsdirektør Jakob Linhave i Folkehelsedirektoratet sier at produktet regnes som et nytt produkt på markedet i Norge, fordi snusen er en tobakksfri snus, tilsatt nikotin.



– Produktet regnes derfor som et nytt produkt på markedet i Norge og dermed forbudt å selge etter vårt regelverk. Vi viser ellers til uttalelser fra Folkehelseinstituttet når det gjelder skadevirkninger ved bruk av denne type ekstemdoser nikotin.

TV 2 har ikke lyktes å komme i kontakt med de russiske aktørene bak snusen.