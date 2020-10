Slik svarer Lagerbäck på den tidligere superstjernens hårete Haaland-spådom

Se Norge - Nord-Irland onsdag fra 20.30 på TV 2!

Onsdag skal det norske landslaget i aksjon igjen når Nord-Irland gjester Ullevaal til Nations League-dyst.

Tirsdag gjennomførte laget sin siste økt på nasjonalarenaen før kampen, og i etterkant av økten møtte Lars Lagerbäck og Kristoffer Ajer pressen.

Lagerbäck måtte igjen svare på Erling Braut Haaland-omtaler fra den internasjonale pressen, der tidligere Manchester United-profil Paul Scholes nylig uttalte at jærbuen kommer til å være helt der oppe med Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.

Landslagssjefen har selv vært klar på at man ikke bør bruke for store ord om de unge spillerne i det norske laget, og advart mot «luftslott»-tendenser.

– Paul Scholes, jaha? Jeg står jo for det jeg har sagt. Hva Paul Scholes synes, det får han gjøre presis som han vil. Som jeg har sagt, med tanke på alderen hans og det han har prestert så langt både på klubb- og landslag så er han veldig langt fremme allerede nå. Det er bare å se på hans statistikk. Han spiller på et veldig bra lag i Dortmund, men han er allerede etablert. Så finnes det deler, som vi har vært inne på, som han kan forbedre. Men det er han også klar over selv, og det er det som er så skjønt med ham. Men han er definitivt en topp internasjonal spiss i dag, sier Lagerbäck.

Les også: TV 2-ekspert om Lagerbäcks spesielle stunt: – Det er bortkastet

Også Kristoffer Ajer er full av lovord om sin lagkamerat.

– Han er strålende. Han scorer tre mål mot Romania, han har en sult hver eneste dag på trening som er fantastisk å se på. Han vil så inderlig vinne. Da utvikler man seg videre. Det er liten tvil om at han kommer til å nå helt opp. Han har en totalpakke som er fascinerende. Han er utrolig sterk, utrolig hurtig og en vanvittig god avslutter, sier Celtic-profilen på det som var VGs spørsmål på pressekonferansen.

Scholes: – Haaland er sensasjonell

Tidligere Manchester United-stjerne Scholes uttalte seg om Haaland i forbindelse med et intervju med Stadium Astro, der han ble spurt om hvem gamleklubben burde hente til å bekle spissrollen.

– Kane eller Haaland. Jeg mener Haaland er sensasjonell. Jeg tror han kommer til å være helt der oppe med nivået til Ronaldo og Messi utifra det jeg har sett til nå, sa den gamle midtbanestrategen.

Ajer ville for øvrig selv ikke kommentere overgangsryktene rundt sin egen fremtid, der det har vært spekulasjoner om en overgang fra Celtic til AC Milan.

Forventer tøffere match fra Nord-Irland

Etter norsk 5-1-seier i Belfast i det motsatte oppgjøret i september, kan mange gjerne tro at nordirene blir ren overkjøring for et norsk lag som kommer rett fra 4-0-seier mot Romania. Et slikt synspunkt advarer imidlertid Lagerbäck mot.

– Man skal aldri forvente lette kamper på dette nivået. Jeg vet ikke hva som hendte med Nord-Irland da vi var der oppe. De var kanskje litt dårlig forberedt på våre kvaliteter. De gav Østerrike en riktig fight nå sist, så da var tilbake på sitt gamle jeg. Hardtjobbende og velorganiserte. Vi får regne med en tøff kamp, sier svensken.

Nord-Irland tapte 0-1 for Østerrike søndag, hvilket betyr at de har jumboplassen i gruppen når alle lagene har møtt hverandre en gang. Norge er på 2. plass, på innbyrdes oppgjør bak Østerrike.

Landslagssjefen kunne også informere om at alle hans spillere potensielt skal kunne være tilgjengelig til kamp, men at det er spørsmålstegn ved enkelte av dem. Stefan Johansen og Haitam Aleesami er blant dem som er usikre.

Se Norge - Nord-Irland onsdag fra 20.30 på TV 2!