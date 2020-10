Åpner for klubbskifte etter trenerens utspill

Allsvenskan-proffen Per Kristian Bråtveit varsler at han må på klubbjakt dersom benketilværelsen i Djurgården fortsetter ut høsten.

Den tidligere Haugesund-keeperen setter ord på egen klubbsituasjon i et intervju med Aftonbladet.

Bråtveit har voktet målet til den svenske hovedstadsklubben mye av denne sesongen, men ble vraket til lokalderbyet mot Hammarby tidligere denne måneden. Inn kom veteranen Tommi Vaiho. Vaiho sto også de tre første seriekampene.

På spørsmål fra Aftonbladet om hvilken forklaring han fikk på beslutningen, svarer Bråtveit:

– Det samme som trenerne sa i media. At vi har sluppet inn for enkle mål. Det er klart at jeg reagerte på det.

I forkant av Hammarby-kampen sa Djurgården-trener Kim Bergstrand at «et betydelig bedre målvaktsspill» må til. Den kritikken kjenner ikke Bråtveit seg igjen i.

– Jeg er ikke enig. At målene vi slippe inn er for enkle? Jeg synes ikke det. Hvis jeg hadde vært enig, hadde jeg vært mindre skuffet. Men jeg er ikke enig, sier keeperen.

Han håper å kjempe seg tilbake som førstekeeper.

– Jeg vil understreke at det aller beste hadde vært om jeg kunne kjempe meg tilbake og bli startmann i Djurgården, men skjer det ikke i løpet av høsten, må jeg være ærlig med meg selv og klubben. Jeg trenger spilletid. Får jeg ikke det her, må jeg finne noe annet, sier Bråtveit til Aftonbladet.

24-åringen har spilt for stockholmsklubben siden overgangen fra Haugesund foran 2019-sesongen.

(©NTB)