56-åring dømt til forvaring for andre gang

I 2012 slapp domfelte ut etter en glipp. Nå er han dømt for nye lovbrudd.

Mannen er i Jæren tingrett dømt til fem år og seks måneders forvaring.

Han er funnet skyldig i å ha forsøkt å avtale direkteoverføring av overgrep mot flere barn i utlandet.

Flere av barna skal ha vært under 14 år og minst ett av dem var under ti år. I straffeloven defineres det som voldtekt.

Mannen skal ha overført penger til en ukjent person på Filippinene. Overgrepene ble ikke gjennomført, men ifølge påtalemyndigheten var dette på grunn av omstendigheter utenfor domfeltes kontroll.

Under forhandlingene nektet 56-åringen for at det var han som var i kontakt med personen, men retten fester ikke lit til domfeltes forklaring.

Det var Stavanger Aftenblad som omtalte dommen først.

Ikke første forvaringsdom

Dette er andre gang mannen dømmes til forvaring.

For 20 år siden ble han domfelt for seksuelle overgrep mot fire små barn, som han passet.

Da han slapp ut i samfunnet igjen tilbake i 2012, var det ikke fordi påtalemyndigheten mente at gjentakelsesfaren var borte, men fordi det ble gjort en feil.

Når en enstemmig rett nå har landet på at mannen igjen skal dømmes til forvaring, vises det til samfunnsvernet.

Retten er ifølge dommen «ikke i tvil om at gjentagelsesfaren for nye alvorlige seksuallovbrudd hos tiltalte fortsatt er reell og kvalifisert, og således også i dag «nærliggende»».

FORSVARER: Domfeltes forsvarer, Arvid Sjødin, sier han vil gå nøye gjennom dommen med sin klient. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Vurderer anke

Da domfelte forklarte seg i retten, nektet han straffskyld for tiltalteposten som omfattet bestilling av direktesendte overgrep.

Samtidig var han tiltalt for å ha lastet ned store mengder bilder og videofiler som viser overgrep mot barn.

Dette har han delvis erkjent.

Politiet har funnet omfattende dokumentasjon som strekker seg over flere år. De beslagla også 25 egenproduserte noveller, som skildrer seksuelle overgrep mot barn.

Domfelte har innrømmet at det var han som skrev disse, men nekter straffskyld fordi han mener det ikke er ulovlig å ha fantasier.

Det er advokat Arvid Sjødin som forsvarer mannen. Han sier til Aftenbladet at han nå vil gå nøye gjennom dommen med sin klient.

– Det er foreløpig usikkert om dommen vil bli anket, sier Sjødin.