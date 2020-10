Tok drastisk valg for å delta på Farmen: – Litt sykt å tenke på

Flere av årets deltakere måtte sette jobb og studier på vent, for å delta i årets sesong av Farmen. Én av deltakerne så seg nødt til å ofre én viktig ting for Farmen-drømmen.

Wiktoria Rønning (23) fra Aurskog har alltid syntes at Farmen har vært et gøy og spennende TV-konsept. Blant tusenvis av søkere ble hun og 13 andre deltakere plukket ut som årets Farmen-forpaktere.

For at Farmen-drømmen skulle gå i oppfyllelse, så hun seg nødt til å ofre én viktig ting.

Modell-jobb

Rønning studerer spesialpedagogikk i Oslo, og hun har startet på andre året av bacheloren sin. Ved siden av studiene jobber hun som modell for det norske motekonsernet Varner.

– Jeg er en basisstørrelse, som vil si at de kun tar bilder av kroppen min, og ikke ansiktet, forteller hun til TV 2 over telefon.

MODELL: Wiktoria Rønning jobber som basemodell for motekonsernet Varner. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Jeg er en størrelse small, hvilket vil si at alle klærne som er i den størrelsen skal passe meg. Jeg får prøve alt fra undertøy til ytterjakker flere måneder før det er i butikk. Det er veldig stas og kult at klær blir designet etter kroppen min, sier hun.

Varner eier blant annet kleskjedene Bik Bok, Urban, Carlings og Cubus. Det er disse merkene Rønning står modell for.

– Sykt å tenke på

Før Farmen-innspillingen jobbet hun også i klesbutikken Bik Bok. Den jobben så hun imidlertid seg nødt til å gi slipp på, for Farmen.

– Det er litt sykt å tenke på egentlig, at jeg sa opp jobben min, sier hun.

Da Rønning nevnte Farmen for sjefen sin, fikk hun beskjed om at det ikke var grunnlag nok for å få permisjon.

– Jeg følte jeg ikke hadde noe annet valg enn å si opp jobben for å være med på programmet. Jeg måtte velge, og jeg valgte Farmen.

TRIO: Denne sesongen er Wiktoria Rønning (23) Karianne Kopperstad (27) og Karianne Vilde Wølner (26) tre av forpakterne på Farmen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Rønning forteller at hun var glad i jobben sin, og syntes det var leit at det måtte bli slik.

– Det var så klart kjipt, men samtidig var jeg veldig bestemt på at det var Farmen som gjaldt. Om jeg måtte gi slipp på noe for Farmen, så gjorde jeg det. Farmen er en «once in a lifetime»-opplevelse, mens en jobb kan man få skaffet seg igjen, sier hun.

Til tross for at det ikke ventet noen jobb på henne da hun kom tilbake fra TV-innspillingen, mener hun det var verdt å si opp jobben.

– Det var selvsagt verdt det. Farmen var mye greier, men jeg ville ikke vært det foruten. Farmen får jeg aldri tilbake, men en jobb kan jeg alltids skaffe meg, sier hun.

Valgt til førstekjempe

Denne uken har det vært til tider høydramatisk på Farmen. Syv av de elleve gjenværende deltakerne ble nemlig tatt for juks, etter å ha oppsøkt andre hytter i nærheten av Samsjø gård. Rønning var blant dem som jukset, og da storbonde Inger Cecilie «IC» Grønnerød (47) skulle velge førstekjempe, falt valget på Rønning.

Rønning forteller at hun har mottatt utelukkende positive tilbakemeldinger – frem til denne uken hvor flere av deltakerne ble avslørt.

– Jeg har ikke mottatt noe hat, før onsdagens episode denne uken. Da var det mer «jævla drittunge». Men jeg forventet det, det var litt fortjent, sier hun.

Rønning har forsøkt å svare de som har sendt henne meldinger på sosiale medier.

– Jeg har forsøkt å få til en saklig debatt, og det tror jeg flere har blitt overrasket over, sier hun.

Fikk frieri

Etter Farmen begynte å rulle på TV-skjermene har Rønning fått mye oppmerksomhet. Enkelte har også bitt seg i merke hennes ukjente TV-fortid, hvor hun deltok i NRK-programmet Alle mot 1.

Der vant hun 47.000 kroner.

– Det var veldig stas, det er jo ikke så mange som vinner, sier hun.

Den voldsomme oppmerksomheten tar hun imidlertid med knusende ro.

– Jeg blir litt flau, det er litt rart. Men så lenge det er positive tilbakemeldinger, er det hyggelig. Det er gøy å bli lagt merke til, og at folk følger med, sier hun.

På et tidspunkt tikket det inn et frieri i innboksen hennes.

– Det var en mann som fridde, og sa at han skulle tatovere navnet mitt, flirer hun.

FUNNET TONEN: Wiktoria Rønning og Kjetil Kirk ser ut til å ha funnet tonen inne på Farmen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Inne på Farmen er det imidlertid tydelig at Rønning og Farmen-deltaker Kjetil Kirk (27) har funnet tonen. Hun forteller at de fremdeles har god kontakt etter de kom hjem.

– Vi prøver å lære hverandre å kjenne på nytt, utenfor Farmen-boblen. Så får vi se hva som skjer, sier hun.

