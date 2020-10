I underkant av 1300 kilometer er avstanden mellom Årungen Rostadion og Lake Malta i Polen.

For de fleste en litt i overkant lang kjøretur, men for medaljesultne roere som vil holde seg koronafriske, ble valget om å kjøre bobil til EM enkelt.

Kristoffer Brun (32), Kjetil Borch (30) og Maia Lund (25) fikk testet lagkameratskapet mer enn de noen gang har gjort, og ifølge Lund gikk det «overraskende fint».

– Overaskende?, sier Kristoffer Brun med forundring og ser spørrende på reisekompaniets yngste medlem.

– Jeg har i hvert fall overlevd så langt. Nei da, det har vært veldig hyggelig. De har vært veldig snille, forsikrer Maia Lund og smiler.

Og det er mer enn hyggelig selskap og en annerledes reisevei som har preget turen. Solide sportslige prestasjoner resulterte i EM-gull til Brun, bronse til Borch og en sterk fjerdeplass til Lund.

Første individuelle medalje

Brun ror til vanlig lettvekt dobbeltsculler sammen med Are Strandli. Sammen har de vunnet VM- og EM-gull og OL-bronse, mens helgens gull er bergenserens første individuelle mesterskapsmedalje.

– Jeg håpet at vi kunne være med og kjempe om medaljene så det var gøy å få et godt løp, det var det virkelig. Det smakte godt å male gjennom feltet, jeg skal innrømme det, sier Kristoffer Brun til TV 2.

– Du som er vant til å ta medaljer som en duo, hvordan er det å ta en medalje alene?

– Det er jo gøy å vise at man kan noe alene også. Når man ror mye sammen, så lurer man på hva man har å bidra med inn i båten. Det er godt å vite at det ikke bare er Are som gjør jobben, men jeg savner han, så jeg gleder meg til å sette meg i dobbel igjen. Det er det jeg liker aller best, sier 32-åringen.

TEAM: Kristoffer Brun (t.h.) liker aller best å vinne sammen med romakker Are Strandli (t.v.). Her vant de gull under EM i Glasgow i 2018. Foto: Ellen Kessel

Lang tur

På vei til Polen kjørte trenerne bilen med hengeren med båtene. På veien tilbake tok roerne med den bilen også. Rett etter søndagens løp satte de kurs hjemover og brukte rundt 24 timer på å komme seg tilbake til Årungen.

– Dere er tre personer og to biler, hvem er det som har kjørt minst?

– Maia har vel sluppet litt billig unna, sier Brun lurt, mens Borch spør om hvorfor det egentlig ble sånn.

Lund bekrefter at hun har kjørt minst, men mener at de andre trolig ville kjeftet på kjøringen hennes – hvilket guttene benekter.

Uavhengig av hvem som har kjørt mest, har alle brukt enda mer tid sammen enn de allerede gjør ellers og lært å kjenne noen nye sider ved hverandre.

MIL ETTER MIL: I denne bobilen har roerne kjørt til sammen rundt 2.600 kilometer. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

Grytidlig musikkspilling

– Hvordan er det for teamfølelsen å være på en tur som det her?

– Vi trodde vi var godt kjent, men man har enda et hakk å gå på når man sitter i bobil i noen døgn. Man får med seg alle sidene og det er hyggelig. Noen er mer våkne på morgenen enn andre og motsatt, forteller Brun.

– Nå skjønner jeg ikke hva du snakker om, sier Borch og ler før han fortsetter:

TURKAMERATER: Roerne forteller om god stemning på tur. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

– Jeg begynte vel å sette på musikk sånn 04.55. Høre på litt musikk for å våkne og sånn.

Det ble litt i overkant tidlig for Brun.

– Det kjente jeg var litt tidlig, hvis jeg skal være ærlig. Bortsett fra det så har det gått greit, sier han.

Med kjørestart rett etter endt konkurranse ble det ingen feiring av medaljer, men trioen forteller at de i hvert fall fikk en «helt ok» fergetur på vei hjem.

– Han er litt utypisk bergenser

Den nybakte europeiske mesteren mistet heller ikke hodet etter gullet.

– Han er litt utypisk bergenser, forteller Lund på spørsmål om Brun brukte bilturen til å fryde seg over seieren.

– Jeg kan nok glimte til innimellom, men de holder meg nede. Hvis jeg glir opp og har en god halvtime så er det rett ned igjen. De passer på at jeg holder bakkekontakten, forteller Brun.

Etter hjemkomsten er alle tre i karantene. Den varer i utgangspunktet i ti dager, men de kan bli ferdige med den før om de får to negative koronatester. Alle ble testet på Svinesund på vei hjem, så de mangler en test til for å kunne komme seg tilbake på trening igjen.