Det blir stadig mer fokus på bruken av plast – og miljøproblemene dette fører med seg. Hvert år havner enorme mengder plast i naturen og i havet.

Ved et kjøkkenbord på Kløfta ble en idé som kan spare miljøet for over 600 tonn plast i året unnfanget. Det handler om noe alle bileiere har et forhold til: Nemlig spylervæske.

I dag bruker vi i snitt åtte liter spylervæske i året. Det tilsvarer 680 tonn med plast årlig, bare i Norge.

– Det er enorme mengder plast, som burde være helt unødvendig, sier gründer Bernt Rognlien

Satt ved frokostbordet

– Jeg har lenge irritert meg over de store plastikk-beholderne vi bruker når vi fyller spylervæske på bilen. Både på grunn av plassen de tar i bagasjerommet, men ikke minst på grunn av den store mengden plast de fører med seg, sier Rognlien

Akkurat som det står på kartongen: Dette er spylervæske. Foto: NTB.

En morgen da han satt ved frokostbordet og drakk juice, slo det ham at det kanskje gikk an å bruke samme type materiale som i juicekartongen til å fylle spylervæsken på. Rognlien gikk rett ut i garasjen med den tomme kartongen og gjorde en test. Ville den holde?

– Vært en skikkelig reise

Etter noen tusen arbeidstimer, mange søvnløse netter og en læringskurve som var mer loddrett enn bratt, var prototypen klar til testing. Kartongen tålte både spylervæsken og transporttesten, og i dag er produksjonen av spylervæske på pappkartong i full gang hos Bjørkes Kjemi AS i Kongsvinger.

– Det har vært en skikkelig reise, men jeg føler at vi alle har et ansvar for å redusere mengden plast vi bruker og mengden plast som kommer på avveie. Når vi kan klare å skape et alternativ som er mer bærekraftig her i Norge er det ekstra gøy. Det å kjøpe spylervæske på papp istedet for plast, burde være en av de enkleste måtene å gjøre en liten innsats for miljøet på sier Rognlien, i en pressemelding.

Slik er vi vant til å se spylervæske: I plastkanner.

Ute i mange dagligvarebutikker

Mange selskaper har allerede meldt sin interesse for å selge spylervæske på papp og engasjementet er stort. Som forbruker kan du i dag finne spylervæske på papp i flere av dagligvarebutikkene til Kiwi, Spar, Joker og Eurospar. I tillegg er det en del bilforhandlere som også selger produktet.

– De fleste selskaper i dag har et uttalt mål om å gjøre en innsats for miljøet, og mange har også undertegnet plastløftet til Grønt Punkt. Jeg er derfor optimistisk til at det skal bli lett for oss som forbrukere å gjøre gode miljøvalg, avslutter Rognlien.

Så mye plast kan vi spare: Miljøbesparelsen sammenlignet med spylervæske i 4-liters plastkanne: 2-liters kartong gir en besparelse på 50 gram plast og 300 gram CO2 4-pakning (4x2 liter) kartong gir en besparelse på 200 gram plast og 1,2 kilo CO2 Per pall: 96 x 24 kartonger: 14,4 kilo plast og 86,4 kilo CO2

