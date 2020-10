Trygve Skaug: – Jeg trengte nok et spark i rumpa for å ta beslutningen

Trygve Skaug har gjort det stort som ordkunstner, og deler sine tekster på sosiale medier. Men for å få han til og begynne og skrive på heltid, måtte sjefen hans ta grep.

Trygve Skaug (35) har de siste årene slått seg opp som en av de virkelig store ordkunstnerne her til lands, med sine vakre hverdagsdikt på Instagram, sine sanger og som låtskriver for andre artister.

Mange nordmenn har etter hvert trykket Skaug til sitt bryst og flere enn noensinne finner nå glede i å lese hans tekster. Spesielt Instagram-kontoen med 127 000 følgere, har vært med på å gjøre Skaug til en de fleste av oss nå kjenner til. Og inspirasjonen til de mange tekstene finner han først og fremst i andre mennesker.

– Jeg er som en svamp for andres tanker og følelser, og ofte skriver jeg ned det jeg har opplevd i løpet av dagen.

Trygve Skaug brukte God morgen Norges programleder Cathrine Fossum som eksempel på noe han, ifølge ham selv, fort kunne brukt som inspirasjon til nye dikt:

– Du fortalte meg før vi gikk på lufta at sønnen din hadde skrevet et dikt, som blant annet inneholdt ordene: «Alle elsker deg - og meg». Det synes jeg var nydelig, så den kommer jeg til å tygge litt på i løpet av dagen, fortalte han til Fossum.

I tillegg tok han seg tid til å skrive et helt eget dikt til ære for God morgen Norge og våre seere.

– Det handler mye om hva jeg plukker opp fra hodene til folk og stemninger rundt meg, så tar jeg det med meg hjem og prøver på et vis å involvere det i mitt eget liv og i egne tekster.

Har en annen bakgrunn

35-åringen jobbet egentlig i kommunen, da han etter hvert fant ut at veien videre kanskje var et annet sted enn på kontoret han satt på hver eneste dag:

– Jeg hadde en veldig god sjef som sa: «Trygve, det er kjempefint å ha deg her i kommunen skal du vite, men du er flink til veldig mye annet også!»

Sjefen oppfordret ham etter hvert til å ta seg fri én dag i uken til å skrive og spille musikk ved siden av jobben. Etter hvert ble den ene dagen til to dager, og Trygve skrev stadig flere tekster og laget mer og mer musikk.

NY KARRIERE: Trygve slutta i jobben i kommunen for å drive med tekst og musikk på heltid. Foto: Bjarte Ragnhildstveit/ God morgen Norge

– Jeg trengte nok et spark i rumpa for å ta beslutningen om å slutte i annen jobb og leve av dette på heltid. Men nå har jeg gjort det i fem år og synes det er helt fantastisk, virkelig.

Skjuler mobilen

Trygve har gitt ut flere bøker og to album med bandet «St Moriz», der han er frontfigur og låtskriver. Men det er kanskje først og fremst som Instagram-poet at han har blitt et rikskjent navn med følgere fra hele landet.

Men på hjemmebane prøver han å late som om han slettes ikke verken er eller jobber så mye på mobilen som han gjør.

– Jeg bruker ganske mye tid på mobilen i løpet av en dag. Men jeg er flink til å legge den bort når jeg er med familien. Så barna på tre, syv og elleve år tror faktisk ikke jeg bruker den så mye, ler han, og utdyper:

HJEMMEBANE: Trygve legger vekk mobilen mest mulig sammen med kona Benedikte og deres tre barn, men det er ikke alltid like enkelt. Foto: Instagram, @trygveskaug

– Jobben min er jo faktisk å være på Facebook og Instagram, og nå har jeg også begynt med dikt på Tik Tok. Men Snapchat holder jeg meg unna. Det blir for mye.

– Hvor viktig er det for deg å nå ut til et yngre publikum?

– Jeg tror folk trenger å se og føle at vi alle tenker det samme, enten man er gammel eller ung. Det er godt å vite at «den tanken treffer meg», eller «den tanken kjenner jeg meg igjen i».

– Og så er det jo ikke alle ungdommer som går og låner seg en bok på biblioteket, så det er fint å ha muligheten til å nå ut til de yngre gjennom sosiale medier.

Hjemmeseier

Trygves forrige bok, «Ikke slipp», lå inntil nylig på toppen av bestselgerlistene, men nå har han rett og slett blitt utkonkurrert av sin nye bok «Hjemmekamp».

– Hva betyr egentlig «Hjemmekamp?»

– Det diktet der, som boka er kalt opp etter, det handler jo om at mange beskriver livet som en kamp. Og livet dreier seg jo ofte om mange små kamper. Men veldig ofte så er det jo egentlig mange små hjemmekamper, med folk som heier på deg og som har ryggen din, forklarer han.