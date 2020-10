Ida (32) fikk sjokk da hun så hva hun hadde kjørt på: – Jeg så bare tennene hans før det smalt

Ida Caroline Græsberg ble sittende lamslått igjen i bilen etter sammenstøtet med et forbanna villsvin.

Det var lørdag for snart to uker at hjelpepleieren fra Austmarka i Kongsvinger skulle kjøre en tur i butikken.

PÅ HJUL: Ida Caroline Græsberg må nå leie en bil mens hennes er på verksted Foto: Privat

Det ble en kjøretur hun sent vil glemme.

Det var Glåmdalen som først omtalte saken.

Det regnet og var mørkt da hun i 22-tiden skulle kjøre hjem fra butikken.

– Da jeg kom til Fransbråtaberget så jeg en elg i veikanten og senket farten. Jeg kjørte videre i bare 50-60 kilometer i timen, og det var flaks at jeg gjorde det, sier Græsberg til TV 2.

For, bare noen hundre meter nede i veien, ventet et helt annet dyr midt i veien.

«Herregud, nå smeller det»

– Selv om jeg kjørte sakte, var det umulig å stanse. Jeg tenkte bare: «Herregud, nå smeller det. Fy faen, dette dyret er digert!», sier hun.

Midt i veien stod der et enormt villsvin, og Ida dundret rett inn i det.

– Spruten stod, og jeg husker jeg så tenna på villsvinet før det smalt. Det var en kompakt og diger jævel. Jeg var sikker på at den var død og at innvollene lå strødd utover veien, men plutselig løp den av gårde inn i skogen. Den så sint ut, sier hun.

Ida ble sittende lamslått i førersetet, før hun ringte hjem til mannen.

– Det første jeg sa til gubben var dette: «Jeg kommer ikke hjem på en stund, for jeg har krasja med et villsvin!».

SVINERI: Villsvin kan bli opp mot 180 centimeter lange og veie 200 kilo. Foto: Kyrre Lien/NTB

Nektet å gå ut av bilen

Også ektemannen måpte.

– Han reagerte med å si at han bare måtte google og se om jeg var den første i distriktet som har krasjet med et villsvin, sier Græsberg og ler.

Ringerunden gikk videre til politiet, som ville at hun skulle gå ut av bilen for å sjekke skadene på bilen.

– Da svarte jeg at jeg ikke kom til å gå ut av bilen, fordi det villsvinet var rasende etter smellet og sikkert bare ventet på å angripe meg.

På jakt etter villsvinet

Ida ble hentet av faren sin, og samtidig ble de møtt av Viltnemda som forsøkte å finne villsvinet.

Det skulle vise seg at spruten som oppstod i sammenstøtet kom fra gjørme.

– De sa at jeg trolig har krasjet med en av de største villsvinene her, med tanke på hvor store avtrykk det var på panseret og bilen, sier hun.

Villsvin er ifølge Store Norske Leksikon mellom 90 og 180 centimeter.

Mens purkene kan bli opp mot 150 kilo tunge, kan rånene bli hele 250 kilo.

Bilen er nå på verksted, og Græsberg har fått beskjed om at skadene er på mellom 40.000 og 45.000 kroner.

STORE DYR: Villsvinbonde Rolf Flekkerud viser frem et av sine villsvin hjemme i Hallingby. Foto: Kyrre Lien/NTB

Både forskjerm, plastinnerskjerm, støtfanger med gitter og flere smådeler må lakkeres om. Den ene lykta må også byttes ut.

Siden det er snakk om en viltpåkjørsel, tar forsikringsselskapet regninga.

– Forsikringsselskapet lo da jeg fortalte hva som hadde skjedd. Da jeg ringte etter leiebil, lo de litt også, sier hun.

Ikke helt uvanlig

I Hjorteviltregisteret blir det opplyst at det i perioden mellom 2015 og 2020 er blitt påkjørt 22 villsvin.

17 av påkjørslene har funnet sted i Halden kommune.

Hjorteviltregistret har kun registrert tre påkjørsler av villsvin tidligere i regionen Græsberg bor i.

Bilen hennes repareres nå av Kongsvinger bilskade.

– Dette har vi aldri opplevd før. Det er første gang vi har fått inn skader forårsaket av villsvin her på verkstedet vårt i hvert fall, sier daglig leder Ole Daniel Strandseter til Glåmdalen.