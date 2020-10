Kanye West overrasket med valgkampvideo: – Fremstår som koordinert med Trump

I juli i år lanserte den prisvinnende rapperen og motedesigneren Kanye West (43) sitt kandidatur som president i 2020-valget gjennom en rekke eksentriske og mye medieomtalte meldinger.

Den turbulente valgkampen har blant annet vært preget av en nyheten om at han trakk seg kort etter lanseringen, kontroversielle Twitter-meldinger, skilsmisse-anklager og bekymringer over hans mentale helse. Artisten fortalte i 2018 at han har bipolar lidelse, noe også hans kone har åpnet opp om i anledning kandidaturet.

Delte valgkampvideo

Mandag denne uken kom det nytt liv fra valgkampen hans, da i form av hans første valgkampvideo.

Friends writing me in ⛷ pic.twitter.com/7GVXzYoHjt — ye (@kanyewest) October 12, 2020

– Ved å snu oss til troen vil vi bli den typen nasjon og den type folk som Gud ønsker vi skal være, sier han i videoen, som inkluderer bilder av familier som ber.

På valgkampens hjemmesider lister den dypt religiøse kandidaten opp sine ti prioriterte politiske mål, med tilhørende bibelvers.

Til tross for den ferske videoen har partiet hans The Birthday Party gjort lite annet som ligner på valgkamp så langt, skriver nyhetsbyrået Reuters, som legger til at det er en matematisk umulighet for ham å vinne valget 3. november. Samtidig har han brukt over 53 millioner kroner på valgkampen, ifølge tall fra valgkommisjonen FCC, og mesteparten av forbruket kommer fra et lån han personlig har gitt til sin egen valgkamp.

Trump-entusiast

Flere eksperter og analytikere tror kandidaturet hans kan trekke svarte stemmer fra demokratenes Joe Biden, noe West selv har uttalt tidligere at han synes er helt greit.

– West-kandidaturet fremstår som koordinert med USAs president Donald Trump, i håp om at han kan stjele noen svarte velgere fra demokratene, sier USA-kommentator Eirik Bergesen til TV 2.



West har tidligere ikke lagt skjul på sin entusiasme overfor Donald Trump, og stilte blant annet i Det hvite hus iført den røde «Make America Great Again»-capsen i 2018. Men han hevder at de siden har gått separate veier:

– Jeg tar av den røde hatten med dette intervjuet, uttalte West da han erklærte seg som kandidat tidligere i år.

Ikke på seddelen i mange stater

Ifølge ABC.au står West kun på valgseddelen (da som uavhengig kandidat) i tolv stater, og i videoen kommer han med en oppfordring om hvordan velgerne skal stemme på ham i de andre: ved å fysisk skrive ham på seddelen selv. Ifølge nyhetskanalen er ikke det mulig å gjøre i alle delstater, deriblant Arkansas, Hawaii, Nevada, New Mexico og South Carolina. Dette er kun lov i Mississippi om noen av de offisielle kandidatene dør, terkker seg eller blir fjernet på annet vis.