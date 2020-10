Går ukentlig til kiropraktor: – Kroppen får kjørt seg

GOD KVELD NORGE (TV 2): Marte Bratberg (31) trenger ukentlig oppfølging hos kiropraktor for å komme seg gjennom «Skal vi danse»-sendingene.

Marte Bratberg og dansepartner Benjamin Jayakoddy fikk sin første tier av dommerne på forrige lørdags «Skal vi danse»-sending.

Hver fredag før sendingene går Bratberg til kiropraktor for å unngå skader.

– Nå hadde jeg fire-fem låsninger i ryggen. Kroppen får kjørt seg, sier programlederen i God kveld Norge-studio.

Vi har fått være med Bratberg på en kiropraktor-time.

Se video øverst i saken.

Trener opptil åtte timer daglig

«Skal vi danse»-deltakerne trener hver dag og i følge Bratberg det er noen som trener mer enn andre.

Hun anser seg selv som en av de som trener mye og innrømmer at når man jobber hardt for noe er det kjipt å få en dårlig poengscore.

– Forrige lørdag (03.10 journ.anm) var jeg veldig lei meg og så fikk jeg tilsendt noe noen hadde skrevet i et kommentarfelt: «Herregud så teit at Marte blir lei seg». Da tenker jeg at når du jobber med noe seks til åtte timer hver dag så er man jo følelsesmessig involvert.

På spørsmål om hvordan hun ville reagert hvis hun ryker ut av konkurransen sier hun at da kommer det nok til å bli grining.

Stemmetrøbbel

Under lørdagens sending meldte seerne at det ikke var mulig å gi sin stemme til «Skal vi danse»-deltakerne. Det førte til at realitydprofil Nathan «Nate» Kahungu (24) og dansepartner Helene Spilling røk ut, men kom inn igjen og fikk en ny sjanse i konkurransen.

– Dere har jo plutselig fått en ekstra konkurrent på en måte? Det skulle jo vært en ute nå, men nå er han tilbake. Blir du ekstra nervøs av det? spør programleder Niklas Baarli (31).

– På en måte så er «Skal vi danse» litt som jeg håpet at det skulle være, at ingen noen gang skal hjem. Det synes jeg jo er litt fint, fordi vi er en veldig hyggelig gjeng. Samtidig så er man jo stolt av å ha overlevd en ekstra lørdag, svarer Bratberg.

– Det er lov å si det at «Fader jeg klarte en runde til! Kjipt at noen gikk ut ... Fader, han er tilbake! Enda en å konkurrere mot!» Jeg hadde tenkt sånn, ler Baarli.

Se intervjuet øverst i saken.