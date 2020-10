Solskjær-kompisen kan lede miniputt til overraskende medalje

Året er 1993. Ole Gunnar Solskjær ble toppscorer for Clausenengen i 3. divisjon. Kristiansunderen til høyre på bildet ble toppscorer for Rollon i 4. divisjon.

Ole Gunnar Solskjær fortsatte å score i Molde og Manchester United - og ble verdensstjerne.

For Christian Michelsen ble det færre mål og en mer anonym tilværelse i Stabæk og Moss.

Han har holdt kontakten med kompisen Solskjær underveis. I fjor satt de på hver sin trenerbenk da Kristiansund møtte Manchester United på Ullevaal.

– Jeg var så heldig å vokse opp et steinkast fra ham. Han var på mange måter et forbilde opp gjennom det hele, sa Michelsen til TV 2 før den kampen.

For tolv år siden dro Michelsen hjem til Kristiansund. Her har han har spilt og trent Kristiansund Ballklubb, KBK, til toppen av norsk fotball.

– Vi lever en drøm. Det er stort. Det er et fantastisk eventyr som jeg håper og tror vi bare ser begynnelsen av. Men vi må hele tiden huske hvorfor vi får muligheten til å spille mot Rosenborg på søndag og Molde neste helg. Vi må ikke gå av skaftet fordi vi har vunnet et par fotballkamper og ligger bra plassert på tabellen.

Liker ikke snakk om medaljekamp

Før vi fortsetter: KBK rykket opp til Eliteserien i 2016 og ble de tre første sesongene nummer sju, fem og seks. I øyeblikket er klubben nummer seks. KBK er fire poeng bak Rosenborg på sølvplass og tre poeng bak naboen, Molde, på tredjeplass.

Vi møter KBK-treneren i sentrum av byen, ved sjøkanten der statuene av Klippfiskkjerringa og Sildegutten står.

– Dette er et godt bilde på hvor vi er og hva som er viktig - i byen og i klubben. Både Klippfiskkjerringa og Sildegutten står for de riktige verdiene.

– Åhh?

– Ydmykhet, vi vet jo hvem vi er. Vi har jobbet hardt for å komme dit vi er og har ikke fått noe gratis her på Nordmøre. Slik er det også i KBK. De som tror at det bare er å møte opp, tar feil. Vi må alle jobbe hardt - hver dag, sier KBK-treneren som høres litt ut som navnebroren som var statsminister i to år fra 1905.

– Ja, men det er dette hardtarbeidende laget, KBK, som har gitt oss brukbare resultater de siste sesongene. Selvsagt skjønner jeg at slike resultater fører til forventninger. Det verste jeg hører er snakk om KBK som favoritt og KBK inn i medaljekampen.

– Oi!

– Det er det verste jeg vet fordi fallhøyden er så stor. Det å "kødde" litt med hodene til spillerne og andre i og rundt klubben kan fort føre til at vi glemmer det viktigste: hardt arbeid! Vi tenker litt kortsiktig her hos oss i KBK. Vi møter opp hver dag for å bli litt bedre. Jeg vil at alle skal være sultne på resultater til enhver tid, forklarer en svært energisk Christian Michelsen.

Sammenlignes med Eggen

– Apropos det å være energisk og ivrig, noen sammenligner deg med Rosenborgs mangeårige trener, Nils Arne Eggen?

Michelsen avbryter med en rungende latter.

– Det går ikke an å bli sammenlignet med han. En levende legende. Han er selvsagt et forbilde for de fleste trenere, meg selv inkludert. En fantastisk person og trener. Ellers er det jo en ære å bli nevnt i sammenheng med Nils Arne.

– Vittige tunger i KBK-miljøet sier at du ikke bare har samme energien som Eggen, men at du også har samme evnen som Eggen hadde til å blande deg borti alt i klubben?

Ny hjertelig latter - som varer en god stund.

– Kjenner du deg igjen?

– Veldig. Jeg er nok en liten kontrollfreak og mener mye om mye. Jeg må vite at det meste er på stell. Jeg liker ikke tilfeldigheter. Vi snakker ofte om marginer. Jeg tror ikke marginer og flaks er tilfeldig. Hvis man er målbevisst og ærgjerrig nok, så vipper tilfeldighetene i din favør. Men det er nok bare å innrømme at jeg blander meg kanskje borti litt for mye.

– Du har vært her i KBK i tolv år nå. Er de resultatene vi ser ditt verk?

– Jeg tror det er viktig at alle i klubben og byen lever for klubben, har et blått hjerte. Det skal bety litt ekstra å være en del av KBK.

– Men er KBK ditt verk?

– Jada, det føler jeg. På like linje med alle de andre som lever og ånder for klubben og føler at KBK er litt sitt.

– Søndag kveld møter KBK RBK, altså Rosenborg?

– Vi glær oss, alle mainn i Kristiansund.