Taraschi Berardo er det klingende navnet på skapningen du ser på bildene over. Det italienske bilmerket er ikke akkurat noe du snakker om til vanlig.

Forklaringen på det er at Taraschi-navnet nettopp er blåst nytt liv, i etter mange år i dvale. Det ble i sin tid etablert av racingsjåføren Berardo Taraschi i 1947 – og laget racingbiler.

Nå er det duket for et lite comeback. Men utgangspunktet for den spesielle retro-bilen som vi har bilder av, er ikke noe nytt.

Under staffasjen finnes det nemlig en BMW i8.

Fra futuristisk til retro

Bare for å gi en liten påminnelse om hva i8 faktisk er. Det er en spesiell bil alt i utgangspunktet. Det var BMWs første ladbare hybrid – med et lavvektskarosseri med utstrakt bruk av aluminium og karbon. Den er også viden kjent for vippedørene sine.

Akkurat dørene er nok også det som i størst grad avslører at Taraschi Berardo bygger på den spesielle BMW-en.

Som bildene avslører, er nemlig dette et helt annet design enn BMW sin futuristiske superbil/sportsbil. Taraschi har i stedet hentet inspirasjon av 1953-modellen Giaur 750 Sport Champion. En av deres mestvinnende biler.

Les full test av i8 Coupé her.

Vippedørene er på plass.

Mye treverk

Det er ikke bare designet som er annerledes – bilen er også hele 30 cm lenger enn BMW i8. Mesteparten av dette kommer som overheng bak. Og mens i8 er en 2+2-seter – er Berardo kun for to personer.

Både hekken og fronten er visuelt helt annerledes fra i8. Taraschi Berardo har svulmende hjulbuer og stående frontlykter, mens de karakteristiske "vingene" over c-stolpen på i8 er borte.

Innvendig er det mer av det samme: Klassisk og retro. Det er brunt skinn og treverk så langt øyet kan se. Selve midtkonsollen ser nesten ut som den er hugget ut av en kraftig trestamme!

Fred er først i Norge – se hva han har gjort nå

Du skal nok være spesielt interessert for å sette skikkelig pris på dette interiøret ...

Heftig motorisering

Både plattform og drivlinje er hentet fra BMW i8. Det betyr at den tresylindrede 1,5-literen bak, jobber i kombinasjon med en elmotor foran.

Men mens BMW har hentet ut 362 hk – har Taraschi tryllet fram 420 hk.

Det er forøvrig basismodellen. Ønsker du mer pulver, kan du få den med både 470 og 520 hk, også! Da skal den klare 0-100 km/t på bare 3,9 sekunder.

Får Teslaen din til å se ut som telefonkiosk

Bruktmarkedet

Hvor mange slike biler det blir laget – og hva de vil koste – er det ikke gitt noe informasjon om.

Hvis du foretrekker de futuristiske linjene til BMW, kan du imidlertid finne en i8 på bruktmarkedet i stedet. Det ligger i skrivende stund drøyt 20 slike til salgs – med en startpris på 630.000 kroner.

i8 kom forøvrig også som toseters roadster i 2018, om du liker vind i håret ...

Ikke mye som minner om BMW i8 bakfra.

Video: Her kan du se mer om BMW i8:

Les vår test av BMW i8 Roadster her