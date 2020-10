Stjerneryttere testet positivt - storlag trekker seg fra Giroen

Koronakaoset herjer i Giro d'Italia.

På mandagens hviledag ble hele feltet og øvrig støtteapparat i Giro d'Italia testet for koronaviruset - i alt 571 tester ble gjennomført. Tirsdag kom svaret som viser at to ryttere og ytterligere seks personer har testet positivt, skriver UCI i en pressemelding.

Det har utløst kaotiske timer før tirsdagens etappestart.

Dukket ikke opp til innskriving

Blant dem som har testet positivt er stjernen Steven Kruijswijk (33), som regnes blant de sterkeste sammenlagtrytterne i feltet. I tillegg til Jumbo-Visma-kapteinen har Michael Matthews fra Team Sunweb avlevert en positiv test. Australieren har ikke symptomer og føler seg frisk, opplyser laget.

Team Sunweb fortsetter Giroen, men det gjør ikke Jumbo-Visma. De møtte ikke opp til innskrivingen før etappen tirsdag formiddag, og bekrefter nå at de ikke fortsetter rittet. Det betyr at Giroen er over for norske Tobias Foss (23) på Jumbo-Visma-laget.

– Vi fikk beskjed om at Steven hadde testet positivt. Alle på laget var gjennom en ny test. Når det var gjort, var det frokost og forberede seg. Igjen skjønte vi ganske fort hele gjengen at det var ganske håpløst og uansvarlig å fortsette, sier Foss til TV 2 fra Jumbo-Visma-bussen.

– Det er på en måte kjipt, for alle har forberedt seg godt og lagt ned en solid jobb for å være der de er nå. Men samtidig ser jeg at det ikke er forsvarlig å fortsette. Jeg er veldig enig med laget.

Ville kansellere etappen

Han forteller samtidig at avgjørelsen om at de ikke skulle til start kom først 20 minutter før etappen ble tråkket i gang. Frem til da hadde laget jobbet for å få tirsdagens etappe kansellert for å få en bedre oversikt over situasjonen og smitten.

GIROEN OVER: Tobias Foss, her fra VM i Bergen, får ikke fullført sin første Grand Tour. Foto: Marit Hommedal

– Det var ikke ønskelig fra arrangøren. Da bestemte vi oss for å trekke laget. Det var egentlig en grei prosess hvor vi fikk høre argumenter. Det gjør det greit å "backe" laget, sier Foss.

– Blir du redd?

– Jeg blir ikke redd. Jeg ser hvordan de andre er nesten symptomfrie. De sykler verdens hardeste løp med positiv korona. Jeg er ikke redd for egen helse, men veldig redd for å smitte andre. Jeg kommer til å være veldig forsiktig frem til jeg får avklart at jeg er negativ etter at jeg har sonet karantenen.

2020 blir et år preget av motgang for Kruijswijk, som måtte melde forfall til Tour de France etter å ha veltet i Critérium du Dauphiné. Kruijswijk lå på ellevteplass i sjiktet blant de største sammenlagtkanonene.

– Jeg føler meg i form. Jeg kan ikke tro at jeg har det (koronaviruset). Det er en enorm skuffelse å få denne nyheten. Det er synd at jeg må forlate Giroen på denne måten, sier Kruijswijk, som var fast bestemt på å vinne treukersrittet, til lagets hjemmesider.

Trekker hele laget

I tillegg har fire personer i støtteapparatet til Michelton-Scott testet positivt. Det australske laget, som mistet sammenlagtfavoritt Simon Yates til en positiv koronatest tidligere i rittet, bekrefter at de også trekker hele laget fra Giroen.

– Som et sosialt ansvar overfor våre ryttere og støtteapparat, feltet og arrangøren har vi tatt det klare valget med å trekke oss fra Giro d'Italia, sier Michelton-Scott-sjef Brent Copeland i en pressemelding.

To personer fra støtteapparatet til henholdsvis AG2R- og Ineos Greanadiers-laget har også testet positivt for koronaviruset.

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad er for at Giroen skal fortsette, men mener at smittevernsjobben har vært for dårlig.

– Rutinene underveis i Giro d’Italia har vært for dårlig. Det rapporteres om at lag har mikset seg med andre «vanlige» mennesker i restauranter. Da tror jeg fort at det kan spre seg, sier Kaggestad.

Blant rytterne er det skepsis og nervøsitet for fortsettelsen.

– Det ser ut som at «shit is getting real». Det er litt skremmende med så mange positive tilfeller, og at Michelton-Scott trekker hele laget. Man blir også en smule nervøs, sier Astana-dansken Jakob Fuglsang til BT.

Deceunick-Quick Step-rytter Joao Almeida har den rosa ledertrøyen før den tiende etappen tråkkes i gang mandag. Avstanden ned til de aller største kanonene er på rundt ett minutt.

Carl Fredrik Hagen (Lotto Soudal) sykler også Giro d'Italia.

Artikkelen oppdateres.