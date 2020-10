Se Everton – Liverpool på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo lørdag fra kl. 13.00

Han har vunnet Serie A og Champions League to ganger med AC Milan. Han har vunnet Premier League med Chelsea, Ligue 1 med PSG og Bundesliga med Bayern München.

Med Real Madrid vant Carlo Ancelotti både Champions League, UEFAs supercup og klubb-VM.

Derfor ble svært mange overrasket over at den svært så meritterte manageren overtok Everton i desember i fjor.

SUPPORTERLEDER: Helge Grunnevåg er leder i Evertons norske supporterklubb. Foto: Privat/Helge Grunnevåg Twitter

– Må fortsatt klype meg i armen

Everton-fansen tror fremdeles knapt det er sant at Carlo Ancelotti (61) er sjef på Goodison Park.

– Nei, jeg må fortsatt klype meg i armen over at vi har fått en sånn trener. Ancelotti har omfavnet klubben på en fantastisk måte. Jeg har aldri i min levetid opplevd en sånn positivitet rundt klubben som det er for øyeblikket, sier leder i Evertons norske supporterklubb, Helge Grunnevåg, til TV 2.

– Han har ledet Everton til den beste ligastarten siden 1894. Det er helt fantastisk. De har spilt vanvittig bra og fått inn de riktige spillerne, i tillegg til at spillerne som var der forrige sesong har hevet seg under Ancelotti, konkluderer han.

– Hvorfor tror du en manager av Carlo Ancelottis kaliber valgte å takke ja til Everton?

– Ja, det har jeg spurt meg selv om også. Han så vel potensialet som var i klubben, at klubben ikke har fått ut makspotensialet sitt de siste årene. Så har har han fått inn noen verdensstjerner. De siste årene har Everton sølt vekk store summer på forskjellige prosjekter, men nå ser det endelig ut som om de med Ancelotti ved roret har funnet en formel som funker, svarer Helge Grunnevåg.

– Hva mener du er det viktigste Ancelotti har gjort etter at han overtok som manager på Goodison Park?

– Det viktigste han har gjort en en god blanding av mye. Det er vanskelig å peke på en spesifik ting. Men han har gjort veldig mye rett. Han snakker om klubben som «oss». I intervjuet etter at vi gikk videre i Ligacupen begynte han med å hylle damelaget til klubben. Det er et fint bilde på hvordan Ancelotti har omfavnet klubben. Everton og Ancelotti er rett og slett ekstremt god match, svarer supporterlederen.

Og legger til:

– Jeg både tror og håper at Ancelotti kommer til å bli værende i Everton en god stund. Han har tilført klubben en ny dimensjon som manglet tidligere. Han involverer alle, og er til og med tilstede på alle kampene til klubbens kvinnelag. Han er en klubbens mann. Der Ronald Koeman brydde seg for eksempel herrenes A-lag, er Ancelotti Koemans rake motsetning. Den største oppturen med Ancelotti er at han har tatt til seg hele klubben. Han passer godt i tankegodset «The Everton way». Everton er en familieklubb, og Ancelotti passer helt perfekt inn, slår han fast.

– Vi vinner ikke ligaen

Selv om Everton har startet sesongen med fire strake seirer og topper tabellen med tolv poeng og 12-5 i målforskjell, så tror ikke Grunnevåg at Ancelotti kommer til lede klubben til Premier League-tittelen denne sesongen.

– Nei, vi vinner ikke ligaen. Men topp seks er soleklart innenfor rekkevidde. Er vi heldige med å unngå skader og den type ting, så kan til og med topp fire være realistisk. Nå har vi en bedre bredde i troppen enn vi noensinne har hatt før, poengterer han.

Lørdag venter Liverpool i et TV 2 Sumo og TV 2 Premium-sendt Merseyside-derby på Goodison Park.

Grunnevåg tør imidlertid ikke håpe på at det blir seier også der.

– Jeg er alltid pessimist mot Liverpool. Det er ikke ideelt for oss at Liverpool gikk på en stjernesmell mot Villa før de møter oss. Men det er klart at om vi har tro på egne ferdigheter og er like bunnsolide som vi har vært hittil, så har vi en mulighet. Blant Everton-supporterne står det å slå Liverpool veldig høyt, og mange sier at nå slår vi endelig Liverpool. Slik jeg ser det er det absolutt ikke umulig, men da må alt stemme for Everton, oppsummerer supporterlederen.

Britiske Everton-supportere TV 2 møter i Liverpool støtter den norske supporterlederen fullt ut i sin hylles av Ancelotti.

– Ancelotti har tiltrukket seg noen fantastiske spillere, spillere vi ikke ville ha fått under andre managere. Ancelotti er en topp-trener som har sikret oss topp-spillere, for en rimelig pengesum, sier Everton-supporteren Terry Hewden (63) til TV 2.

– Nå angriper vi i lengderetning, med mening. Man drar jo på en kamp for å sitte på kanten av setet, ikke for at høydepunktet skal være kaffen i pausen, og sånn har det vært før Ancelotti kom inn. Nå begynner ting å falle på plass. «In Ancelotti we trust», smiler han.

– Aldri sett Everton så bra som under Ancelotti

Han tror Ancelotti kan lede Everton til Champions League gjennom en god tabellplassering denne sesongen.

– Jo lenger dette varer, jo sterkere blir troen på Ancelotti. Vi har hatt noen falske oppturer de siste årene, der alt har endt opp i smuler. Men jeg tror mentaliteten er annerledes nå, så hvorfor skal vi miste troen? Det har ikke vært enkelt for Everton-fans å holde motet oppe, men nå er det enklere enn på lenge, sier han, og slår fast:

– Jeg tror Champions League-drømmen lever under Ancelotti, han er en av verdens beste managere. Dette kan være vårt år. Jeg håper i alle fall den formen vi er i nå varer lenger, og så håper jeg det beste laget vinner lørdag, gliser Hewden, mens han peker på Everton-emblemet på genseren sin.

Han får støtte av supporterkollega Jordan Burns.

– Jeg har aldri sett Everton spille så bra som de gjør under Ancelotti. Jeg er 30 år og har fulgt Everton hele livet, men jeg har aldri sett oss spille fotball som dette.

– Er det Ancelottis fortjeneste?

– Ja, det tror jeg. Han har endret mentaliteten i hele klubben. Han har gjort oss til vinnere.