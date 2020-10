Vaksinedeltaker ble syk: – Kan forsinke vaksine til Norge om det tar for lang tid

Legemiddelgiganten Johnson & Johnson har satt forsøk med å utvikle en mulig koronavaksine på pause etter at en av deltakerne i studien ble uforklarlig syk.

Selskapet er i siste testfase av vaksinen, men opplyser i en uttalelse natt til tirsdag at de stanser all videre dosering som følge av sykdomstilfellet.

Johnson & Johnson har hatt som mål å teste vaksinen på 60.000 deltakere, for å avgjøre om den er trygg og effektiv.

På grunn av personvern ønsker ikke selskapet å kommentere hvem det dreier seg om, eller noe rundt sykdomsforløpet til deltakeren.

– Vi må respektere denne deltakerens personvern. Vi lærer stadig mer om deltakerens sykdom, og det er viktig å ha alle fakta på bordet før vi deler ytterligere informasjon, sier selskapet i en uttalelse.

– Kan forsinke Norge

At produsenten stopper opp programmer er et sunnhetstegn, sier assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad.

Likevel kan det bety at Norge får vaksinen senere, hvis det blir mye forsinkelser.

– Det er betryggende at man setter utøvingen på pause når man får rapporter om bivirkninger. Noe annet ville vært bekymringsfullt, og det ville også vært rart om man ikke hadde fått noen tilfeller med bivirkninger, forklarer Nakstad.

– At produsentene stopper opp, skal vi være glad for. Det viser at de tar det seriøst, sier han videre.

– Vil dette kunne forandre hvor raskt vi får vaksine?

– Det kommer an på hvor lenge produsenten må ta pause fra utprøvingen. Hvis det tar mange uker før fase-3-utprøvingen gjenopptas, så vil det kunne forsinke akkurat denne vaksinens godkjenningsprosess og salg til EU og videre til Norge, forklarer han.

Nyttårsgave

Nakstad minner om at det er mange som får doseringen til selskapet som nå stopper produksjonen. Hvorfor deltakeren ble syk er også ukjent.

– Foreløpig er det ingen tegn til bekymring. Hvis det er flere deltakere som får flere bivirkninger, da kan en bli bekymret. Det gjenstår også å se om deltakeren har blitt syk på grunn av vaksinen eller andre grunner, sier han videre.

Nakstad har likevel en positiv beskjed til de som skulle uroe seg.

– Vi er med på EUs vaksineprogram. Og det er flere produsenter som jobber med å skaffe vaksinene. Vi anslår at i beste fall så vil vi kunne få en vaksine etter nyttår i Europa, sier Nakstad.

Geir Bukholm smitteverndirektør i FHI opplyser til TV 2 at det er to vaksiner som er i ledende posisjon.

– Det er to vaksiner som er meldt inn til EUs program nå. De to er i førersetet i å få vaksine godkjent. Vi har satt i gang et arbeid for å se hvilke deler av befolkningen som vi vil anbefale vaksinen til først, sier Bukholm.

Gratis

Regjeringen har besluttet at vaksinen mot covid-19 skal være gratis for hele befolkningen, sier helseminister Bent Høie (H).

Høie redegjorde tirsdag for Stortinget om status for koronasituasjonen i Norge. Han understreket at regjeringen ønsker at vaksinen blir tilgjengelig for befolkningen så raskt som mulig når den kommer.

– Staten vil også dekke kommunenes og sykehusenes kostnader knyttet til vaksinasjon, sa han.

Flere problemer

Dette er andre gang en mulig koronavaksine opplever tilbakefall som følge av sykdom. Det britiske selskapet AstraZenec måtte i september sette sin vaksine-studie på pause etter at en deltaker opplevde en mulig bivirkning.

Selskapet har siden den gang gjenopptatt studiet i Storbritannia, men kan ikke fortsette i USA før det har blitt etterforsket av amerikanske helsemyndigheter.

Johnson & Johnson, som er verdens største legemiddelfirma, begynte den avgjørende testfasen i september.

Målet var å få resultater innen slutten av 2020, men dette kan nå bli utsatt. Johnson & Johnson har så langt ikke gitt noen informasjon om hvor lenge studien stanses.

I tillegg til AstraZenec og Johnson & Johnson, er også amerikanske Pfizer og Moderna inne i den avgjørende testfasen. Begge selskapene håper å få vite resultatene innen slutten av året.