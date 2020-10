Mener noe dramatisk må skje for at Trump skal få snudd skuta

I natt møtte USAs president Donald Trump tusenvis av mennesker ved flyplassen i Orlando i delstaten Florida.

Til tross for at Trump stemplet tidligere visepresident Joe Biden som «den verste presidentkandidaten gjennom tidene», viser de fleste meningsmålingene at den sittende presidenten ligger langt bakpå i de fleste meningsmålingene, inkludert i avgjørende stater.

Dette var det første av totalt seks slike folkemøter presidenten skal gjøre denne uken. USA-kommentator Eirik Bergesen tror ikke disse er nok til å snu skuta for Trump.

– Gambling

– Det vi ser nå, er en president som ligger dramatisk etter på meningsmålingene, og som skjønner at noe nå må gjøres. Det fremstår som gambling, både politisk, med tanke på smittevern og for hans egen helses skyld, sier Bergesen til TV 2.

Nattens valgmøte skjedde kun litt over en uke etter at presidenten ble utskrevet fra Walter Reed-sykehuset etter at han ble smittet med koronaviruset. Til tross for at presidentens lege har vært sparsommelig med informasjon, fortalte han nylig at Trump nå har testet negativt på koronaviruset.

– Jeg gikk gjennom det. Nå sier de at jeg er immun. Jeg føler meg så mektig. Jeg vil gå inn i publikum og kysse dere alle sammen. Jeg vil kysse karene og alle de vakre kvinnene. Gi dere et stort, vått kyss, uttalte Trump fra scenen.

– Spesielt

Mange helseeksperter, inkludert USAs meget kjente smittevernsekspert Anthony Fauci, er blant dem som har kritisert folkemøtene som nå skjer, som står i sterk kontrast til hva motkandidat Biden gjør.

– Dette skjer mot alle eksperters råd, også advarslene til hans egne helserådgivere. Det er spesielt at han er villig til å legge ut på turné med den smittesituasjonen USA nå står i, samtidig som vi vet at han selv nylig har vært syk, sier Bergesen.

USA-kommentatoren tror ikke de seks folkemøtene denne uken vil hjelpe presidenten med å ta inn på Bidens forsprang, som ifølge CNN står i en bedre posisjon enn noen presidentutfordrer siden 1936. Ifølge TV 2s ferskeste vektede snitt av de siste målingene leder Biden med 10 prosentpeng, etter at det den siste tiden begynte å hagle inn med dårlige målinger.

– Det er tre uker igjen til valget, og han ligger så klart etter at noe nå må skje. Om noe er nok spørs. Med disse møtene er det en smitterisiko, men uten å gjøre noe risikerer han å tape valget, sier Bergesen.

Bidens skrekkscenario

Bergesen mener noe dramatisk må skje om situasjonen skal snu for Trump.

– Jeg må tenke litt «spaca»: Hva er det man fortsatt ikke vet her? Hva gjenstår å vite? Rett og slett: Hva kan endre valgkampen? spør Bergesen.

Han tror det er et par ting som kunne fått dramatisk effekt i favør Trump, deriblant et sykdomstilfelle hos Biden.

– Om han hadde blitt syk, og folk hadde fått inntrykket av at han ikke hadde fysisk greid fire år som president, eller om han gjør noe som gir inntrykk av at han er kognitivt redusert, eksempelvis et demenstegn, kunne påvirket velgerne stort. Det er ingen tvil om at Biden er eldre enn Trump, og at han har mindre energi, sier Bergesen.

– Hillary Clinton hadde deriblant et slikt øyeblikk i 2016, et sykdomstilfelle der hun sjanglet inn i en bil, sier Bergensen.

Den hendelsen brukte Trump i etterkant som kritikk av henne.

– Hun skal slåss mot alle disse tingene, og så greier hun ikke å gå til bilen en gang, uttalte Trump, skriver The Washington Post.

Mulig debattblunder

Bergesen tror også en skikkelig debatt-blunder fra Biden er noe Trump kunne dratt godt nytte av. Det andre planlagte møtet mellom de to kandidatene ble for kort tid siden kansellert, men de skal etter planen møtes igjen 22. oktober.

– De kunne egentlig hatt tre ganger nitti minutter – og 20 sekunder hvor Biden glapp – og det kunne vært nok for å få det til å snu for Trump. Plutselig kunne velgerne sitte igjen med tanken om at det ikke var Biden man egentlig stemte på, men visepresidentkandidat Kamala Harris, som ikke er like kjent.