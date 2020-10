Amerikanske medier: Brudd for Jonah Hill (36)

Hollywood-skuespiller og komiker Jonah Hill og 31 år gamle Gianna Santos, som jobber i et skjønnhetsfirma, ble først sett sammen i august 2018.

Allerede 14 måneder senere, i oktober 2019, forlovet paret seg. Hill og Santos har holdt en lav profil og har en sjelden gang blitt avbildet sammen.

Nå skal forholdet derimot ha slått sprekker, det skriver People. Videre opplyser kjendisnettstedet at paret fortsatt er venner.

Ifølge amerikanske Us Weekly skal bruddet ha funnet sted for seks uker siden.

Gigantvilla

36-åringen innledet karrieren som komiker, men fikk sitt store gjennombrudd i filmen «Superbad» fra 2007. I senere tid har han blitt Oscar-nominert to ganger for sin prestasjon i kassasuksessene «The Wolf of Wallstreet» og «Moneyball», hvor han delte lerret med henholdsvis Leonardo DiCaprio og Brad Pitt.

I august 2019 kjøpte Hill ifølge amerikanske Variety en villa i Santa Monica til svimlende 6,7 millioner amerikanske dollar, tilsvarende om lag 62 millioner norske kroner med dagens kurs.

Tidligere ugjenkjennelig

Skuespilleren har de siste årene skapt overskrifter på bakgrunn sin vekt. I 2011 raste han ned flere størrelser i forkant av innspillingen av ovennevnte «Moneyball». Bak den store vektendringen lå det et strengt matregime, for det meste bestående av kun sushi.

– Det skyldtes en diett. Jeg kunne ønske jeg kunne si at det skyldtes noe sprøtt jeg gjorde, som en pille eller noe, fortalte han den gang til Daily Mail.

– Jeg gikk til en kostholdsveileder som fortalte meg hva jeg skulle spise og hvilke vaner jeg måtte endre. Jeg fant ut at japansk mat hjalp meg veldig, fortalte Hill.

I 2015 skapte han igjen overskrifter da et bilde fra settet til filmen «War Dogs» gikk viralt.