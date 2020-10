Mener Haaland-rykter er avledningsmanøver fra Real Madrid

TV 2s La Liga-ekspert mener Real Madrids interesse for Erling Braut Haaland er reell, men hevder klubben kommer til å gjøre alt for å signere førstevalget Kylian Mbappé.

Erling Braut Haaland pryder fremsiden av de to store spanske sportsavisene Marca og AS tirsdag.

«Haaland er alternativet om Mbappé ikke kan signeres», slår Marca fast på sin forside.

Under skriver avisen at dersom en Mbappé-signering blir for komplisert, kan det være fristende å signere en ny nier.

NEDE TIL HØYRE: Ødegaard og Haaland trekkes frem som fremtidens forbindelse for Real Madrid.

«Det vil være en enklere operasjon, rimeligere økonomisk og ville dekke de offensive behovene til Real Madrid», slår avisen fast.

I Marca er det Braut Haaland-jakten som er toppsaken, mens det i AS er tennishelten Rafael Nadal som er hovedpersonen.

Men Haaland dukker også opp på fremsiden av den avisen, avbildet sammen med Martin Ødegaard og hat trick-ballen fra storseieren mot Romania.

«Ødegaard-Haaland, fremtidens forbindelse», skriver avisen.

«Kan overgå Mbappé»

På Marca.com kan man lese mer om Real Madrids mulige Haaland-jakt.

«Han er den eneste spilleren som er i stand til å overskyggen Kylian Mbappé», skriver avisen, som hevder at Haalands utvikling har gått mye raskere enn noen hadde forventet.

«Målene hans (han har allerede elleve denne sesongen på ni kamper med Borussia Dortmund og Norge) har igjen utløst alle alarmene hos Real Madrid», står det i artikkelen.

Det hevdes at Haaland har en utkjøpsklausul på 75 millioner euro (drøyt 810 millioner kroner), men at Real Madrid ikke vil utløse den fordi klubben har et godt forhold til Dortmund.

FORSIDE-MAT: Erling Braut Haaland pryder forsiden av Marca tirsdag.

– En distraksjon

Og det kan uansett være greit å holde tunga rett i munnen. Ifølge TV 2s La Liga-ekspert er Real Madrid strategiske i informasjonen som lekkes.

LA-LIGA-EKSPERT: Guillem Balagué mener Real Madrid jobber strategisk når de lekker overgangsinformasjon. Foto: TV 2

– Det Real Madrid gjør veldig godt er å skjule det faktum er at de er i finansielle vanskeligheter, slik alle andre er. De er gode til å lekke historier som får det til å se ut som de kan kjøpe hvem som helst i verden, men ser man tilbake på det ser man at de ikke har vært i stand til å gjøre det på en stund, sier Guillem Balagué.

Det er rett og slett fordi man trenger nok penger til å kunne signere det som er hovedmålet.

– De har en veldig, veldig, veldig klar tanke om hva de ønsker å gjøre. De har spart og forberedt seg på å overbevise Mbappé, og alt annet er en distraksjon. En god distraksjon. Det er åpenbart at de har fulgt Haaland tett i noen år, men problemet er at de må velge, påpeker Balagué.

Fremtidig Benzema-erstatter?

TV 2s La Liga-ekspert mener at selv om Haaland-interessen er reell, så brukes nordmannen i et spill.

– For øyeblikket er prioriteten å få Mbappé og overbevise ham om å komme året før kontrakten hans går ut. Det er neste sommer. Har du Haaland på den andre siden, gjør det forhandlingene litt enklere fordi da kan du alltid si at om det ikke blir en avtale, så blir det ham, sier Balague.

Karim Benzema (32) har vært et førstevalg på topp for Real Madrid i over et tiår.

– Benzema er en favoritt hos Zidane og presidenten, men han varer selvsagt ikke evig. Når han blir svakere, må de kjøpe en spiss. Ja, Haaland er på toppen av den listen, men finansielt kommer de ikke til å ha råd til to spillere av det kaliberet, mener Balagué.