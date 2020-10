Massivt strømbrudd på Østlandet

Det massive strømbruddet får konsekvenser for togtrafikken og ferjen mellom Moss og Horten. Rett før klokken 10 har nesten alle fått strømmen tilbake.

Elvias kommunikasjonssjef Morten Schau opplyser til TV 2 at strømbruddet skjedde klokken 06.56 tirsdag.

– Det medførte at 68.333 husstander mistet strømmen i Indre Østfold, Marker, Moss, Skiptvet, Vestby og Våler kommuner, sier Schau.

Klokken 09.50 sier Schau at 158 husstander fortsatt mangler strøm.

– De vil få tilbake strømmen i løpet av formiddagen, sier han.



Både Elvia og Statnett rykket til transformatorstasjonen på Tegneby da strømbruddet ble meldt. Årsaken til strømbruddet var en feil på transformatorstasjonen.



RAMMET: Kiwi-butikken i Askim ble rammet av strømbruddet tirsdag morgen. Foto: Freddie Larsen

Bane Nor opplyser til NTB at også togtrafikken er berørt av strømutfallet. Det er lavere spenning i strømanlegget deres og togene må kjøre saktere på strekningen, noe som vil medføre forsinkelser.

Forsinkelsene gjelder mellom Ski og Halden, opplyser de på sine nettsider.

Tegneby transformatorstasjon er ifølge Statnett sentral for både for forsyning av østlandsområdet og utveksling mot Sverige. Stasjonen er gammel og preget av hyppige feil. Statnett har i høst startet en prosess for å bygge en ny stasjon.

Strømbruddet påvirker også ferjen som frakter morgenpendlere mellom Moss og Horten. Driftssjef Bendix Klykken i Bastø Fosen sier til VG at de ikke får løftet opp kjørebroen til fergen.

Bastø Fosen skriver på sine nettsider at det har oppstått «noe forsinkelse» i forbindelse med strømbruddet.