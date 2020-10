Vant Nobelprisen i økonomi – fikk beskjeden av naboen midt på natta

Nobelprisvinner Paul R. Milgrom, tok ikke telefonen fra Nobelkomiteen da de ringte for å si at han er vinneren av årets Nobelpris i økonomi. Tidsforskjellene mellom Sverige og USA gjorde at Milgrom ikke fikk med seg telefonen som kom på natten, skriver CNN.

Ringte på døren

Da ringte naboen, Robert B. Wilson, som også er vinner av prisen, på døren. I et opptak fra overvåkningskameraet ved Milgroms inngangsdør kan man se Wilson og kona hans ringe på døren klokken 02.15, for å overlevere beskjeden.

– Paul, det er Bob Wilson. Du har vunnet Nobelprisen. De prøver å få tak i deg, men får det ikke til. Det virker ikke som de hadde et telefonnummer på deg, sier Wilson når Milgrom svarer ringeklokken.

– Vi gav dem telefonnummeret ditt, sier Wilsons kone, som lo og ba Milgrom om å svare telefonen.

– Har jeg? Wow, svarer Milgrom på andre siden av ringeklokken. Milgroms kone, som var i Stockholm da det ringte på døren, fikk også meg seg den gode nyheten, fordi telefonen hennes varslet om aktivitet på overvåkningskameraet.

Se hele seansen øverst i saken!

VINNERE: Mandag ble Robert B. Wilson og Paul R. Milgrom tildelt Nobelprisden i økonomi for deres forskning på auksjoner Foto: Andrew Brodhead/Stanford News Service via AP

Vant sammen

Wilson og Milgrom vant begge Nobelprisen i økonomi for deres forskning på auksjoner.

Det opplyste Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm mandag. Begge prisvinnerne jobber ved prestisjefylte Standford University i USA og har arbeidet med det som kalles auksjonsteori.

De har også utviklet nye typer auksjoner for varer og tjenester som det ikke er mulig å selge på tradisjonelt vis.

Økonomiprisen heter formelt Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel. Den ble innstiftet av den svenske sentralbanken i 1968, men regnes ofte som en av nobelprisene.