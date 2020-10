Vaksine-studie satt på pause etter «uforklarlig sykdom»

Johnson & Johnson er et av flere legemiddelselskaper som arbeider med en mulig koronavaksine. Nå innfører selskapet en midlertidig stans i sin vaksine-studie, etter at en av deltakerne i studien opplever en «uforklarlig sykdom».

Avgjørende testfase

Selskapet er i siste testfase av vaksinen, men opplyser i en uttalelse natt til tirsdag at de stanser all videre dosering som følge av sykdomstilfellet. Johnson & Johnson har hatt som mål å teste vaksinen på 60 000 deltakere, for å avgjøre om den er trygg og effektiv.

Sykdomstilfellet er under etterforskning, både av et uavhengig organ så vel som Johnson & Johnsons egne leger. Av hensyn til personvern ønsker ikke legemiddelgiganten å gi detaljer om sykdomstilfellet.

Johnson & Johnson er verdens største legemiddelfirma. Foto: Mark Ralston/AFP

– Vi må respektere denne deltakerens personvern. Vi lærer stadig mer om deltakerens sykdom, og det er viktig å ha alle fakta på bordet før vi deler ytterligere informasjon, sier selskapet i en uttalelse.

Flere problemer

Dette er andre gang en mulig koronavaksine opplever tilbakefall som følge av sykdom. Det britiske selskapet AstraZenec måtte i september sette sin vaksine-studie på pause etter at en deltaker opplevde en mulig bivirkning. Selskapet har siden den gang gjenopptatt studiet i Storbritannia, men kan ikke fortsette i USA før det har blitt etterforsket av amerikanske helsemyndigheter.

Johnson & Johnson, som er verdens største legemiddelfirma, begynte den avgjørende testfasen i september. Målet var å få resultater innen slutten av 2020, men dette kan nå bli utsatt. Johnson & Johnson har så langt ikke gitt noen informasjon om hvor lenge studien stanses.

I tillegg til AstraZenec og Johnson & Johnson, er også amerikanske Pfizer og Moderna inne i den avgjørende testfasen. Begge selskapene håper å få vite resultatene innen slutten av året.