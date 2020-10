Trump-tilhengere ikke bekymret for koronasmitte: – Tror ikke på munnbind

USAs president Donald Trump var tilbake på valgkampsporet natt til tirsdag, kun elleve dager etter å ha fått påvist koronasmitte. Presidenten innledet velgermøte med å kaste munnbind til publikum, men utover dette var det lite som minnet om smittevern.

De fremmøtte sto svært tett under arrangementet, og svært få valgte å bruke munnbindene Trump-kampanjen hadde fått tildelt.

– Ber om trøbbel

Marty Williamson har klokketro på Trump-seier i november. Foto: Mathias Ask/TV 2

TV 2 var på plass under valgkampmøtet, som ble holdt i Sanford i vippestaten Florida. Som flere andre steder i USA er smittetallene på vei oppover i delstaten, og smittevernekspert Anthony Fauci mener Trump «ber om trøbbel» ved å samle store folkemengder. De fremmøtte er derimot av en annen oppfatning.

– Jeg er overhodet ikke redd for å bli smittet. Jeg er ung, så jeg tror heller ikke jeg kommer til å bli smittet. Og dersom jeg gjør det, tar jeg bare remdesivir akkurat som Trump, sier Marty Williamson til TV 2.

Remdesivir var én av behandlingene Trump mottok da han kjempet mot koronaviruset på sykehuset. Nå gleder Williamsom seg til å se presidenten tilbake i sitt rette element.

– Jeg tror han vil være som før, men sterkere. Trump er en fighter, og han vil kjempe for USA og det amerikanske folk, sier Williamson.

Kritisk til Biden

Trump-tilhengeren maler et dystert bilde av presidentens utfordrer Joe Biden, og frykter demokraten vil ødelegge USA om han skulle vinne valget.

– Biden er til venstre, sammen med Bernie Sanders og andre venstreradikale. De kommer til å begrave oss i et hull, og jeg vil ikke at det skal skje, legger Williamsom til.

Heller ikke 63-åringen Mike Kraicg er nevneverdig bekymret for koronasmitte. Han har tatt turen til Sanford for å høre Trumps positive budskap.

– Trump er veldig inspirerende. Jeg er svært troende, og det føler jeg Trump er også. Jeg støtter Gud og jeg støtter Trump, forteller Kraicg til TV 2.

– Tror ikke på munnbind

Mike Kraicg har ikke troen på munnbind. Foto: Mathias Ask/TV 2

I likhet med majoriteten av de fremmøtte i Sanford velger Kraicg å droppe munnbind under valgkampmøtet.

– Jeg tror ikke på munnbind. Jeg tar sink og vitamin D, og det holder meg frisk. Jeg er 63 og har ikke fått det enda, og dersom jeg skulle få det vil det gå fint, sier Kraicg, som påpeker at han kjenner flere folk som har blitt smittet uten å bli alvorlig syke.

Trump har gjentatte ganger blitt kritisert for sin koronahåndtering, og i skrivende stund har over 215 000 amerikanere mistet livet under pandemien. Deb Sassak sier til TV 2 at det er vanskelig å forestille seg hva mer presidenten kunne gjort i kampen mot koronaviruset.

– Sammenlignet med hvordan andre land har håndtert det, synes jeg han har gjort det veldig bra. Han fikk fortgang i ting, for eksempel ved å bestille respiratorer. Alle amerikanere som trengte hjelp fikk hjelp. Hva mer kan man be ham om å gjøre?, roser Sassak.

Grøsser av Trump

Sassak identifiserer seg verken som republikaner eller demokrat, men stemte på Trump i 2016 og vil gjøre det igjen i november. Hun roser Trumps håndtering av den amerikanske økonomien, men innrømmer at det ikke er alle sider ved presidenten hun finner like tiltalende.

Deb Sassak forsøker å skille person og sak når det kommer til presidenten. Foto: Mathias Ask/TV 2

– Man må skille mellom sak og person. Det hender at jeg grøsser litt av personligheten hans, men vi har alle rett til å være hvem vi vil. Kanskje er det personligheten hans som lar ham være den han er?

Heller ikke hun er nevneverdig bekymret over den potensielle smittefaren under valgkampmøtet.

– Selv om jeg skulle bli smittet, tror jeg, basert på min egen forskning, at man sannsynligvis blir frisk. Man kan bli litt syk eller veldig syk, men sjansene for å dø er veldig små og veldig mye mindre enn det man trodde, sier Sassak.

Tall fra Johns Hopkins University viser at rundt rundt 2.8 prosent av kornasmittede amerikanere dør av viruset. USA har derimot svært høyt antall døde i forhold til antall innbyggere, med nærmere 66 døde pr. 100 000 innbyggere.