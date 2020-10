Trump holdt første valgmøte siden koronasmitten

Natt til tirsdag varDonald Trump tilbake på scenen, bare en uke etter at han ble utskrevet fra sykehus. Foran en større folkemengde ved flyplassen i Orlando, Florida, følte presidenten seg i toppform.

– Jeg gikk gjennom det. Nå sier de at jeg er immun. Jeg føler meg så kraftig. Jeg vil gå inn i publikum og kysse dere alle sammen. Jeg vil kysse karene og alle de vakre kvinnene. Gi dere et stort, vått kyss, sier Trump fra scenen.

Det er trangt om plassene på valgmøtet i Florida. Foto: Saul Loeb/AFP

I tillegg til publikumsfrieriet, var Trump innom en rekke velkjente kjernesaker. Dette inkluderte Hillary Clinton, grensemuren mot Mexico og angrep på media. Presidenten lovet også en snarlig koronavaksine og forsvarte administrasjonens håndtering av pandemien.

– Ikke noe annet land i verden har slått tilbake slik vi har slått tilbake, sa Trump fra scenen.

I tillegg langet presidenten ut mot demokratene og Joe Biden, som Trump stemplet som «den verste presidentkandidaten gjennom tidene».

– Det blir faktisk mer press av å kjempe mot en så svak kandidat. Hvis du kjemper mot en bra kandidat, er det mindre press på deg, spøkte presidenten.

Friskmeldt

En drøy time før valgkampmøtet begynte, ble presidenten friskmeldt av legen Sean Conley.

– Presidenten er ikke lenger smittebærende, opplyste Conley i en uttalelse gjengitt av Det hvite hus.

Valgkampmøtet avholdes i Sanford, Florida. Trump er nærmest avhengig av å vinne den viktige vippestaten om han skal bli værende i Det hvite hus, men ligger for øyeblikket et godt stykke bak utfordrer Joe Biden på meningsmålingene.

Nattens valgkampmøte var det første i rekken av arrangementer presidenten har planlagt de neste dagene. Bare denne uken skal Trump innom Florida, Pennsylvania, Iowa og North Carolina. Meningsmålingene viser at Joe Biden leder i alle de fire delstatene, som Trump vant i 2016.

Endrer ikke reglene

Til tross for oppblomstring av smitte både i Det hvite hus og resten av landet, endrer ikke Kayleigh McEnany og Trump-teamet smittevernreglene. Foto: Jim Watson/AFP

Trumps valgkampmøter har lenge blitt sterkt kritisert for manglende smittevern. Særlig valgkampmøtet i Tulsa, Oklahoma i juni ble slaktet av smitteverneksperter, og førte til en kraftig økning i av smittetilfeller i delstaten.

Til tross for at presidenten tilbrakte tre netter på sykehus med koronasmitte for litt over en uke siden, er det lite som har endret seg. Presidenten dropper munnbindet, i likhet med majoriteten av de fremmøtte.

– Vi vil ha de samme reglene som tidligere, forteller den koronasmittede pressesekretæren Kayleigh McEnany i et intervju med Fox & Friends. McEnany opplyser at Trump-kampanjen vil dele ut munnbind på arrangementene, men at det er opp til publikum om de vil bruke dem eller ikke.

McEnany ble intervjuet i hjemmekarantene. Hun er én av en rekke Trump-rådgivere som har fått påvist koronasmitte den siste uken.

På grunn av manglende smittevern nekter flere amerikanske medier, deriblant New York Times, Wall Street Journal og Washington Post, å dekke Trumps valgmøter.

Bekymrer Fauci

Samtidig som Trump er tilbake på valgkampsporet, er smitten på vei oppover i en rekke delstater, inkludert Florida. Dr Anthony Fauci, USAs ledende smittevernekspert, er svært kritisk til at presidenten nå gjenopptar folkemøtene.

Smittevernekspert Anthony Fauci er svært bekymret over Trumps valgkampmøter. Foto: Getty Images/AFP

– Vi vet at man ber om trøbbel når man holder på sånn. Vi vet hva som skjer i situasjoner hvor store forsamlinger ikke bruker munnbind. Flk blir smittet, sier Fauci i et intervju med CNN.

I intervjuet understreker Fauci at han kun vurderer Trumps valgkampmøter utfra et smittevernperspektiv. Han påpeker at presidentens comeback skjer på det som er et kritisk tidspunkt i USAs kamp mot koronaviruset.

– Nå er en veldig dårlig tid å avholde slike arrangementer. Hvis man ser på hva som skjer i USA nå gir det god grunn til bekymring. Flere delstater opplever en økning i positive testresultater, legger Fauci til.