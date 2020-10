Det hvite hus: Trump testet negativt for koronaviruset

Det opplyser presidentens lege Sean Conley i en uttalelse gjengitt av Det hvite hus.

– Han har testet negativt, over påfølgende dager, opplyser Conley.

Det betyr altså at Trump har gått minst to dager uten koronasmitte, men Conley spesifiserer ikke når testene ble gjennomført. I uttalelsen understreker legen at testresultatet ikke alene utgjør grunnlaget for presidentens negative smittestatus.

Sammen med de negative testene Trump har avlagt, påpeker Conley at en rekke av presidentens helseopplysninger indikerer «en manglende påviselig replikasjon av viruset».

– Basert på dette grunnlaget kan vårt medisinske team slå fast at presidenten ikke kan smitte andre, avslutter Conley.

Uttalelsen kommer en knapp time før Trump holder sitt første valgmøte siden han fikk påvist koronasmitte.