Robinho skal spille for kun 2500 kroner i måneden

Robinho, nå 36 år, har vendt tilbake til Santos for tredje gang etter at kontrakten hans med Istanbul Basaksehir gikk ut.

Der har han signert en kontrakt på fem måneder. Han vil tjene kun 1500 brasilianske real i måneden, opplyser Santos på sine nettsider. Summen tilsvarer 2475 kroner etter dagens kurs.

Ifølge ESPN er det bare rett over minstelønnen i Brasil. Grunnen til at han gjør det, er at klubben sliter økonomisk. Santos kan stå overfor en overgangsnekt på grunn av ubetalt gjeld, skriver tv-kanalen.

– Santos går gjennom en vanskelig periode økonomisk. Jeg vil hjelpe klubben som alltid har gitt meg alt. Jeg vil spille for minstelønn, men det viktigste er at jeg er her, sier Robinho til klubbens nettsider.

Til tross for at han spilte 100 landskamper for Brasil, levde ikke driblefanten opp til forventningene.

I 2005 ble han hentet fra Santos til Real Madrid, døpt til «den nye Pelé.» Så gikk ferden videre til Manchester City, som endte med at han ble lånt ut til Santos, for så å bli solgt til AC Milan.

I 2017 ble Robinho dømt til ni års fengsel av en italiensk domstol for å ha deltatt i en gjengvoldtekt av en albansk kvinne i 2013, ifølge The Guardian. Brasilianeren nektet straffskyld og anket dommen.

Da dommen falt, spilte han for Atlético Mineiro i hjemlandet. Til tross for dommen ble han hentet av tyrkiske Sivasspor, før han i 2019 signerte for Istanbul Basaksehir.

Ifølge Marca er det fortsatt ikke avklart hva som vil skje med ankesaken.