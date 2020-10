Demokratenes handmaid-nøtt

Etter noen turbulente uker for presidenten, ser nå republikanerne frem til å starte nominasjonsprosessen av Amy Coney Barrett, som vil sikre et konservativt 6-3 flertall på høyesterett. Et flertall som kan vise seg å være en fordel for presidenten allerede ved et eventuelt valgkaos i november og desember, og som vil påvirke den amerikanske samfunnsdebatten i lang tid fremover, blant annet i abortspørsmålet.

Republikanerne, som i 2016 unnlot å godkjenne Obamas kandidat Merrick Garland fordi det var et valgår, lar nemlig all kritikk av hykleri prelle av. Flertallsleder Mitch McConnel har nå i realiteten det flertallet han trenger for å godkjenne Barrett.

Det blir ikke akkurat vanskeligere for republikanerne at Barrett virker å være en ganske så uangripelig kandidat: en ung, respektert og velformulert dommer og tidligere jusprofessor med en kjernefamilie bestående av mann og syv barn (to adoptert fra Haiti!). Tilsynelatende har demokratene få muligheter til å stoppe Trumps nominasjon.

Det viser seg imidlertid at Barrett, en troende katolikk, tilhører et religiøst nettverk kalt People of Praise. Den uformelle grupperingen er ikke helt lett å få tak på, men kan beskrives som en tett sammenknyttet «kohort» av mennesker, som gjennom felles tro støtter hverandre i familiespørsmål, finansielle utfordringer og andre viktige valg. I tillegg driver gruppen både privatskoler og veldedig arbeid. Gruppen driver dessuten med tungetaling og spirituell healing– ting som ikke nødvendigvis er fremmed i den karismatiske vekkelsesbevegelsen i den katolske kirken.

Medlemmer av People of Praise inngår dessuten en livslang pakt som følges opp av en rådgiver fra gruppen. Når dette er en kvinne ble rådgiveren, inntil nylig, kalt for «Handmaid». Når det er en mann kalles han for «Head», altså leder. Washington Post avslørte denne uken at Barrett selv har vært en såkalt Handmaid.

Etter at HBO-serien Handmaid's Tale ble populær, sluttet imidlertid gruppen å bruke tittelen. Det er kanskje ikke så rart, for da Barrett ble nominert til USAs ankedomstol i 2017, ble det feilaktig rapportert at People of Praise inspirerte Margaret Atwood da hun skrev Handmaid's Tale i 1985.

Riktignok har Atwood først benektet dette, og så moderert seg til at hun ikke husker helt hvilken gruppe som inspirerte serien (og på grunn av korona får hun ikke sjekket fasiten som ligger i et arkiv i Toronto). Trolig er det snakk om gruppen People of Hope, en betydelig mer ekstrem gruppe som slo seg opp i New Jersey på 1980-tallet.

Uansett hva som er rett, er det relativt dårlig PR for en religiøs høyesterettsdommerkandidat som er imot abort, å bli assosiert med et oppdiktet religiøst dystopia der kvinner har mistet all selvbestemmelse. På venstresiden er jo allerede Barrett sett på som en som kan muliggjøre denne fremtiden. At Barrett dessuten er mot homofilt ekteskap og mener at katolske dommere ikke bør høre saker om dødsstraff, hjelper ikke saken. Legg til ordet Handmaid, og så blir dette en nesten for god lissepasning til de som ønsker å stoppe nominasjonen.

Kanskje håper republikanere nettopp på at demokrater skal ta Handmaid-agnet. En av grunnene til at den forrige dommerkandidaten Brett Kavanaugh ble godkjent, tross mye kontrovers, var at høyresiden fremstilte motpartens reaksjon som sterkt overdrevet – en ubegrunnet heksejakt. Nå kan republikanerne legge til antikatolisisme på lista, noe de var raskt ute med å gjøre i 2017 da Barrett ble vurdert til stillingen hun innehar i dag.

Hvis demokrater nå overspiller Handmaid-kortet i håp om å piske opp egne tropper før valget, vel vitende om at de uansett taper nominasjonskampen, kan dette slå feil. Det kan nemlig føre til at republikanere som ellers hadde hatt lite til overs for Barretts konservative meninger, får dekning til å støtte henne som en martyr for «overdrevet motstand fra progressive valgkampgrupper».

Samtidig kan det være at demokratene ikke har noe valg. Å skru opp temperaturen til kokepunktet kan være eneste måten å forsinke nominasjonsdebatten som republikanerne ønsker å ha ferdiggjort før valgdagen i november.