Frps «nasjonalkonservative fløy» vant ikke fram i Agder

Fremskrittspartiets helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen stod i fare for å ryke ut som toppkandidat, men reddet seg. Det endelige slaget står i november.

TV 2 har tidligere meldt at det var knyttet stor spenning til hva nominasjonskomiteen i Agder Frp ville lande på når det gjaldt listetopp-plassen i Aust-Agder.

Nominasjonskomiteen valgte i sitt første møte nemlig å vrake Bruun-Gundersen på topp, til fordel for den ukjente Grimstad-politikeren Marius Nilsen.

Leder av Frp-laget i Bruun-Gundersens egen hjemby Arendal, Maurith Fagerland, kom med denne begrunnelsen til TV 2:

– Vi ønsker å dreie politikken litt mer over mot den nasjonalliberalistiske siden, og ikke den veien Åshild og en del andre ønsker å gå.

Skal stå på Frps program

Men forsøket på å dra partiet i en annen retning ved å skyve ut Gundersen, lyktes ikke på møtet i nominasjonskomiteen i Aust-Agder Frp mandag kveld.

Bruun-Gundersen er foreslått på topp i den siste runden, bekrefter komiteens leder Lene Langemyr.

– I komiteen var vi veldig bevisste på at vi ikke skulle diskutere retningsvalg, men velge en person på topp som uansett har som oppgave å gjennomføre Frps program, sier Langemyr til TV 2.

Komiteen var splittet, men et flertall på tre mot to gikk inn for Frps fremste helsepolitiker på topp.

– Min hovedintensjon har vært å komme fram til en liste som er i partiets og lokallagenes interesse, sier Langemyr.

Kampvotering

– Det er mange gode kandidater, og det ble en god og konstruktiv debatt, men det blir likevel et spennende nominasjonsmøte 29. november, sier hun.

Langemyr blir ikke overrasket om det stiller en motkandidat til kampvotering mot Bruun-Gundersen.

– Fremskrittsparteit er jo et konkurranseparti, og vi har mange som ønsker å stå på barrikadene. Det er bare sunt, så lenge vi stiller oss bak flertallet, sier komitelederen.