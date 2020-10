Stjernekrangel: – Han foretrakk at jeg tapte

Søndag sender TV 2 det som blir sesongfinalen for klassikerrytterne; Flandern rundt. Paris-Roubaix ble avlyst, så nå er dette den siste sjansen til å sikre seg en monument-seier denne sesongen.

To av dem som antagelig kommer til å sette farge på rittet er rivalene Wout van Aert (26) og Mathieu van der Poel (25). De er henholdsvis fra Belgia og Nederland og har konkurrert mot hverandre i blant annet cyclocross og landeveissykling i ti år allerede.

Frem til nå har tonen vært respektfull mellom de to stjernene, som begge har en rekke imponerende triumfer på rullebladet. Men etter søndagens Gent-Wevelgem slo idyllen sprekker.

Wout van Aert og Mathieu van der Poel på seierspallen sammen i cyclocross. Foto: Claus Fisker

Danske Mads Pedersen vant rittet. Det skyldes mye at Wout van Aert og Mathieu van der Poel ødela for hverandre da rittet nærmet seg en avgjørelse. De ble nummer åtte og ni.

– Foretrakk å se meg tape

Etter målgang ble van Aert spurt om han tapte fordi alle angrepene hans ble markert av konkurrentene.

– Det var bare én rytter som markerte meg spesielt. Han foretrakk å se meg tape enn å vinne selv, svarte belgieren ifølge Cyclingnews og pekte på sin nederlandske rival.

Det fikk Van der Poel til å heve et øyenbryn.

– Det var en rar reaksjon fra Wout. Han var en av de beste rytterne i tetgruppen. Når han rykker, må jeg følge. Det er litt enkelt å si at jeg syklet for at han skulle tape, når jeg alltid sykler for å vinne, repliserte 25-åringen, som sykler for Alpecin-Fenix.

Wout van Aert har vært i blendende form for Jumbo-Visma siden Tour de France. Det har gjort at han passes ekstra godt på av konkurrentene og må være ekstra lur i avslutningene for å slippe fri.

– Jeg har vunnet en god del ritt i år. Det gjør at jeg kunne spille litt poker i et forsøk på å vinne, men i dag endte vi begge opp tomhendte.

Kom ut fra lagbussen igjen

Da van der Poel fikk høre rivalens uttalelser, kom han ut fra lagbussen etter en rask dusj og oppsøkte studioet til Sporza for å nyansere seg.

Der gjentok han at han følte han måtte ha kontroll på van Aert for å ha mulighet til å vinne selv, men at han gikk tom mot slutten.

– Jeg syklet ham inn noen ganger, men det var fordi jeg ville vinne. Han er en av verdens beste akkurat nå. Om jeg ikke sykler ham inn, vinner jeg ikke. Slik er sykling, sa van der Poel og undertrekste at han ikke hadde noen vonde følelser overfor sin belgiske konkurrent.

Selv om ingen av de to vant Gent-Wevelgem, sier begge at de fikk gode svar og tror de kan vinne Flandern rundt søndag. Men da må de også hamle opp med andre formryttere, som den ferske verdensmesteren Julian Alaphilippe.

Både Alexander Kristoff (UAE), som vant i 2015, og jobbsøkende Edvald Boasson Hagen (NTT) deltar også, sammen med Amund Grøndahl Jansen (Jumbo-Visma), Sven Erik Bystrøm (UAE) og Rasmus Fossum Tiller (NTT).

Flandern rundt holder årets rute hemmelig for å unngå at tilskuere skal samle seg langs veien.