Carlsen kom skjevt ut, men vant i armageddon

Fabiano Caruana-Magnus Carlsen 1,0-1,5

Magnus Carlsen startet den sjuende runden av Norway Chess ett poeng bak turneringsleder Alireza Firouzja. Fabiano Caruana, mandagens motstander, startet to poeng bak Carlsen igjen.

Carlsen spilte med svarte brikker. I langsjakkpartiet lå han lenge dårlig an, og hadde dessuten havnet langt bak Caruana på tid. Med mesterlig forsvarsspill klarte han å berge remis.

Dermed gikk kampen til armageddon. Med svarte brikker visste Carlsen at han var garantert seier også med remis.

Sjakkcomputeren ga Caruana under fem prosent vinnersjanse underveis, og med solid spill sikret Carlsen remis og dermed seieren i armageddon.

– Det ble litt nervøst, men sånn er det. Det var heldigvis ok marginer, sier Carlsen til TV 2.

Ser lyst på vinnersjansene

29-åringen har nå tatt fire og et halvt poeng i kampene mot Caruana under Norway Chess, mot ett poeng fra amerikaneren i innbyrdes oppgjør.

– Det er ledelsen jeg har på ham i turneringen. Remis var også et bra resultat, selv om jeg spilte relativt skarpt i dag. Det er viktig å holde Caruana litt på avstand, poengterer Carlsen.

Samtidig møtte turneringslederen Levon Aronjan, en kamp som også endte i armageddon. Der vant 17 år gamle Firouzja fordi tiden rant ut for Aronjan. Dermed er avstanden mellom Firouzja og Carlsen fortsatt ett poeng.

Carlsen skal spille mot både Firouzja og Aronjan, samt Aryan Tari, de tre siste rundene av turneringen. Først ut er Tari.

– Vinner jeg i morgen, har jeg et veldig godt utgangspunkt før de to siste rundene. Spesielt med at Alireza (Firouzja) skal spille med svart mot Caruana. Det ser ganske bra ut, mener Carlsen.

– Blir som en dyslektiker

Det norske sjakkesset havnet raskt i en presset stilling i langsjakkpartiet. I den såkalte «skrifteboksen», hvor sjakkstjernene forklarer trekkene sine under Norway Chess, forklarte Carlsen at han slet med Caruanas tidlige trekk.

– Jeg visste at h4 var det kritiske trekket der. Men det stokket seg liksom med en gang. Jeg blir som en dyslektiker når jeg ser de forskjellige stillingene. Jeg ser masse rart, men greier ikke å sette de helt sammen, sa Carlsen.

– Jeg tror at da jeg spilte springer til a5, hadde jeg kanskje undervurdert planen hans med g4 litt. G4 nå ser fryktelig, fryktelig farlig ut. Det vil ikke være den mest overraskende tingen om han har et eller annet avgjørende der. Men vi får se. Hvis han ikke kan slå gjennom med en gang, kan jeg kanskje klare meg ok, fortsatte 29-åringen.

Her er trekket Magnus Carlsen fryktet – men som Fabiano Caruana avstod fra å gjøre. Foto: TV 2.

Caruana spilte imidlertid ikke bonden sin til g4, slik Carlsen hadde fryktet.

Derfor droppet han trekket

TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer tror at Caruana hadde kampen mot Levon Aronjan friskt i minnet. Der vant Caruana etter at Aronjan hadde spilt nettopp det trekket.

– Det var sånn Caruana klarte å slå Aronjan i går. Kanskje Caruana tenkte at å dytte bonden foran kongen er så skummelt. Det funket overhodet ikke for Aronjan i går, poengterte Hammer.

– Når det er sagt: Det trekket Caruana til slutt gjorde, å dytte bonden frem til kanten, er også et ganske godt trekk. Det er ingen tvil om at Magnus fortsatt er i en presset situasjon, men den gode nyheten er da at Caruana ikke spilte det trekket Magnus var redd for, konstaterte sjakkeksperten.

Caruanas press på Carlsen fortsatte. Etter 23 trekk viste sjakkcomputeren at amerikaneren hadde 43 prosent sjanse til å vinne, mot Carlsens åtte prosent. I tillegg hadde Carlsen brukt om lag 40 minutter mer enn Caruana på trekkene sine.

Det norske sjakkesset forsvarte seg på mesterlig vis, og partiet gikk til armageddon.