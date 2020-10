Harris med kraftsalve mot republikanerne

Mandag ettermiddag startet senatshøringen av Amy Coney Barrett, som er nominert av Donald Trump til å ta over den ledige plassen i USAs høyesterett.

Amy Coney Barrett under høringen mandag. Foto: Alex Edelman/Getty Images/AFP/NTB

Høringen i Senatets justiskomité skal gå over fire dager.

Som følge av koronatiltak er det færre folk i publikum enn det som er vanlig ved slike høringer, og publikum bruker munnbind.

Flere demokrater, blant dem senator og demokratenes visepresident Kamala Harris, har nektet å delta fysisk under høringen, fordi de mener smitteverntiltakene er for dårlige.

Harris holdt i stedet sitt åpningsinnlegg over videolink.

Da kritiserte hun republikanerne for å holde nominasjonshøringen under pandemien, og under to uker etter at komitémedlemmer har testet positivt for koronavirus, skriver The Guardian.

– Republikanerne i Senatet har gjort det krystallklart at det er viktigere å haste gjennom en høyesterettsnominasjon, enn å hjelpe og støtte det amerikanske folk som lider under en dødelig pandemi og en økonomisk krise, sa hun blant annet.

Koronasmittet

Blant deltakerne på høringen mandag var den republikanske senatoren i Utah, Mike Lee. Det til tross for at han testet positivt for koronaviruset for ti dager siden.

Senatoren er blant dem som fikk påvist viruset etter å ha deltatt på den omstridte nominasjonsseremonien for Barrett i Rosehagen utenfor Det hvite hus.

Arrangementet er av smitteverneksperter blitt stemplet som et «superspreder-arrangement» ettersom rundt 20 personer senere har testet positivt for viruset, blant dem Trump selv.

Da han ankom høringen, hadde Lee på seg en maske, og fortalte journalister på stedet at han føler seg bra, skriver CBS News.

Da han holdt sitt åpningsinnlegg, tok han derimot av seg masken.

Flere har reagert på senatorens deltakelse under høringen. Etter sitt åpningsinnlegg, delte Lee derfor et brev fra kongresslege Dr. Brian Monahan, som skriver at senatoren oppfyller kriteriene for å avslutte isolasjonen.

Mike Lee hadde på munnbind utenom sitt innlegg i Senatet mandag. Foto: Susan Walsh/ Pool via Reuters/NTB

Demokratene med oppfordring

Under høringen benyttet demokratene sjansen til å be Barrett om å avstå fra saker knyttet til Donald Trump.

– Du må avstå (recuse yourself, red.anm.), sa senator Richard Blumenthal til Barrett under høringen.

Hvis Barrett som høyesterettsdommer blander seg inn i saker knyttet til valget, vil hun skade omdømmet til høyesterett, ifølge senatoren fra Connecticut.

Republikanerne vil ha Barrett på plass akkurat i tide for behandlingen av Affordable Care Act 10. november. Det er ventet at hun vil stemme mot reformen, som er bedre kjent som Obamacare.

Demokratene har prøvd å koble nominasjonen av Barrett til helsespørsmål.

– Helsedekning for millioner av amerikanerne står på spill med denne nominasjonen, sa California-senator Dianne Feinstein.

Republikanere har over tid prøvd å sette en stopper for Obamacare juridisk.

– Vi har ikke råd til å gå tilbake til den tiden da amerikanere ble nektet forsikring eller avkrevd enorme pengebeløp, sa Feinstein.

Bokstavtro tolkning

Hvis høringen går etter planen, og Barrett blir godkjent av det republikanske flertallet i Senatet, vil den svært konservative 48-åringen erstatte den liberale dommeren Ruth Bader Ginsburg, som døde i september.

Aldri tidligere har en høyesterettsdommer blitt godkjent så tett opptil et presidentvalg. Da Barack Obama var president, nektet dessuten republikanerne i Senatet å godkjenne kandidaten han nominerte, selv om vedkommende ble nominert hele ni måneder før han gikk av.

Dermed ble det Trump som fikk mulighet til å håndplukke den nye dommeren.

Blant sakene som Barrett kan komme til å avgjøre, er hvorvidt Obamas helsereform er grunnlovsstridig, slik Trump og mange republikanere mener. Høyesterett kan dessuten få en viktig rolle hvis det blir strid om valgresultatet og prosessen etter 3. november, noe som er blitt mer aktuelt grunnet de mange poststemmene og Trump udokumenterte påstander om at dette vil føre til valgfusk.

Sjubarnsmor

De neste dagene vil amerikanerne kunne få et godt innblikk i hvem Barrett er og hva hun står for. I tillegg til å være dypt religiøs katolikk er hun sjubarnsmor. Hun sier selv at hun ofte bruker sine barn som testpersoner når hun tar juridiske beslutninger, og forsøker å tenke seg hvordan det ville vært hvis det var de som gikk tapende ut av en sak hun er med på å avgjøre.

Demokratene er under utspørringen ventet å grave i hennes holdning til abort, likekjønnet ekteskap og andre sosiale spørsmål, men uten å dreie det mot det som ville kunne anses som upassende spørsmål om hennes tro.

Både Barrett og ektemannen testet positivt for koronaviruset tidligere i sommer og har siden blitt friske, ifølge tjenestemenn i Det hvite hus. Ingen i familien hennes hadde på seg munnbind under selskapet i Det hvite hus.