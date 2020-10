Så langt har vi kun sett konseptbildene av Audis neste elbil. Men litt senere i år er det endelig klart for lansering av e-tron GT.

I motsetning til dagens e-tron og e-tron Sportback, blir dette en lav sportsbil, ikke ulik Porsche Taycan.

Bilene bygger også på samme plattform, som gir fordeler knyttet til vekt og størrelse. Konseptversjonen av kommende e-tron GT, er utstyrt med en batteripakke på 90 kWt.

Videre yter bilen solide 590 hk. 0-100 km/t skal være i mål på 3,5 sekunder, mens rekkevidden er oppgitt til 400 kilometer.

Nøyaktige spesifikasjoner på produksjonsmodellen er ikke kjent, men det ventes at disse tallene ikke skal være langt unna sannheten. Dessuten blir nye e-tron GT trolig også tilgjengelig i ulike versjoner, slik som Porsche Taycan er.

Her er prototypen av bilen ute på test.

Produksjon på R8-fabrikken

Allerede mot slutten av året går nye e-tron GT i produksjon, ved Böllinger Höfe, der også supersportsbilen Audi R8 blir bygget.

Elin Sinervo er direktør for Audi i Norge.

– Audi e-tron GT blir den nye spydspissen i Audi-porteføljen, og på lik linje med Audi R8, er den allerede et ikon for oss. e-tron GT er en perfekt kombinasjon av premium og råskap i form av imponerende ytelser og banebrytende teknologi. Den representerer fremtiden, samtidig som den ivaretar viktige deler av historien vår. Det er ikke bare bilen i seg selv som er revolusjonerende, produksjonen er også i en klasse for seg, med nyskapende teknologi som gir en energieffektiv og bærekraftig produksjon, sier Elin Sinervo, direktør for Audi Norge i Harald A. Møller AS.

Det er Wolfgang Schanz som er produksjonsleder på Audi-fabrikken ved Böllinger Höfe. Han har over 20 års erfaring fra Audi og Porsche, og jobber i dag tett på produksjonen av R8.

Nå skal snart R8 og nye e-tron GT settes sammen under samme tak. Ifølge Schanz er dette mulig ved å kombinere det beste fra to verdener:

– Vi har kombinert det høye nivået av håndverk vi har utviklet i R8-produksjonen med nye smartteknologier. Entusiasmen til våre medarbeidere er direkte overført fra R8 til e-tron GT, sier han.

e-tron GT Concept har 590 hk og gjør unna 0-100 km/t på 3,5 sekunder.

Ekstra strenge krav

Når produksjonen av e-tron GT starter, vil fabrikken også ha en 100 prosent energiforsyning fra fornybare kilder, der for eksempel naturgass gir en klimanøytral oppvarming.

Audi har utviklet en egen VR-programvare for å modellere alle logistikk- og montasjeoperasjonene. Dette er et pionerprosjekt i Volkswagengruppen, og e-tron GT er den første bilen der alle montasjesekvensene er testet digitalt, uten noen fysisk prototype.

Med denne ønsker Audi å gi Porsche Taycan konkurranse.

Audi R8 og motorsportutgavene av denne blir bygget nærmest for hånd, på en ramme av aluminium. Helelektriske e-tron GT er konstruert i en avansert kombinasjon av ultrahøyfast stål og aluminium, altså en helt annen byggemåte. Derfor måtte det settes opp et helt nytt karosseriverksted på det eksisterende fabrikkområdet.

Her står 34 roboter for en automatiseringsgrad på 85 prosent, nesten som i en konvensjonell høyvolums produksjonslinje. Ni teknikker for både kald- og varm-forbindelse av karosseriet benyttes – hele veien fra friksjonspunktsveising, via lim til skruer.

Det unike designet til e-tron GT setter også ekstraordinære krav til produksjonen. På bilens side er det en innsykning eller et såkalt dybdedropp på hele 35 cm mellom det høyeste og det laveste punktet, og seksjonen er i aluminium.

Det gjør produksjonen langt mer krevende i enn en produksjon i stål.

Etter lakkering i Neckarsulm, fraktes karosseriene tilbake til Böllnger Höfe med førerløse kjøretøy.

De benytter digitalkart og laserskannere for å navigere i omgivelsene. De 20 førerløse kjøretøyene tilbakelegger til sammen 23 kilometer hver arbeidsdag, og benyttes også som montasjestasjoner.

Audi stiller skyhøye krav til produksjonen av e-tron GT, som vil foregå på samme fabrikk som R8.

Omfattende sluttkontroll

På den siste monteringsstasjonen aktiviseres alle de integrerte systemene i bilen. Medarbeiderne kjører deretter bilen på en dynobenk og en kalibreringsstasjon for understellet, samt at de tester bremser, lykter og alle de ulike assistentsystemene.

Deretter ruller e-tron GT sine første kilometer på veien. Hver enkelt bil kjøres gjennom en testløype med ulike underlag for vibrasjonskontroll. Så gjøres en kjøretur på rundt 40 kilometer på offentlig vei, som inkluderer både Autobahn og bykjøring.

Bilen bygger på VW-konsernets PPE-plattform (Premium Platform Electric).

På disse testene fokuserer sjåførene på hver minste detalj: Alle bevegelige deler, fra luftdyser til hanskerom – er passformen perfekt? Eller kan det høres antydning til knirkelyder når bilen kjøres på brostein? Er det mulig å høre lær eller plastikk som gnisser? Og fungerer alle elektroniske systemer feilfritt? Med andre ord; ingenting overlates til tilfeldighetene.

Testene avsluttes i et «monsunregnkammer», der 40 dyser spyler hele bilen med ett trykk på opptil 60 bar. Hver av dysene kan levere opptil 25 liter vann per minutt. Selvsagt går vannet i et lukket kretsløp, slik at det gjenbrukes etter en intern renseprosess.

Den aller siste kontrollen gjøres i to lystuneller. I den første er det til sammen 44 lyskassetter, hvor 8 av disse er mobile. De gir full belysning fra alle vinkler. Her gjøre Audis kvalitetsspesialister noe som ingen kamera eller robot gjør like bra: De avdekker selv de minste avvik i lakken.

I den siste lystunellen kontrolleres hengsler og spaltemål, og kvalitetskontrollørene kan om nødvendig gjøre de siste finjusteringene.

– Premiumkvaliteten til Audi er en personlig æressak for hver enkelt ansatt her ved Böllinger Höfe avslutter Wolfgang Schanz.

Lanseringsdatoen er ikke klar, men det vil garantert skje i løpet av året.

Lover god lyd

– For mange av Audi Sport sine kunder, er lyden en stor del av kjøreopplevelsen. I våre S – og RS-modeller har lydbilde lenge vært noe kundene har verdsatt. Nå som Audi Sport lanserer sin første helelektriske modell, ønsker de å bringe så mye som mulig av Audi Sports DNA videre – inkludert lydbildet. Følgelig har de brukt mye tid og ressurser på å skape det perfekte lydbildet for Audi e-tron GT, slik at de som ønsker den komplette elektriske kjøreopplevelsen har muligheten til å velge det, sier Elin Sinervo.

Audi har jobbet mye med hvordan bilen skal høres ut, både fra utsiden og inne i kupeen.

Lave frekvenser gir et inntrykk av kraft, mellomtoner kan formidle sportslighet, mens de høye frekvensene kan gi en følelse av briljans – og står derfor godt til det lydmessige bakteppet i en elektrisk bil.



De som kjøper e-tron GT kan selv bestemme hvilken lyd de ønsker bilen skal avgi. Standardutstyret inkluderer varsellyd i lav fart, slik europeisk og amerikansk lovgivning krever. Men, selv i basisversjonen har denne varsellyden et bredere lydbilde med flere komponenter, som overgår de lovpålagte kravene.

Lydpakken som kan leveres som tilvalg, gir en langt mer emosjonell opplevelse. To kontrollenheter og forsterkere i bagasjerommet skaper utvendig og innvendig lyd. Den fremre utvendige høyttaleren er supplert med én høyttaler bak også. I tillegg sørger to høyttalere i bakdørene for den innvendige lyden. De er dimensjonert for å levere frekvenser helt ned til 65 Hz.

Føreren velger selv lydprofil i «Audi drive select». e-tron GT er den første elbilen fra Audi der kunden selv kan konfigurere lydopplevelsen – fra stillhet og helt opp til en rik og fascinerende lydkulisse.

Det ventes at den ferdige produksjonsmodellen vil dele det aller meste med konseptet.

