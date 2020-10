Derfor skjerper de Oslo-rådene

Mandag kom Fylkesmannen i Vestfold og Telemark med nye anbefalinger til befolkningen i fylkets kommuner.

Anbefalingen gikk først og fremst på å unngå kollektivtransport til og fra Oslo.

«Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har i formiddag vært i møte med ledelsen fra kommunene i fylket. Formålet med møtet var å skape en felles holdning til hvordan vi skal forholde oss til det økende smittetrykket i Oslo og i vårt eget fylke», skrev Fylkesmannen i en pressemelding.

Under møtet ble særlig pendling til og fra Oslo diskutert. Fylket og kommunene ble enige om at de anbefalingene Folkehelseinstituttet har gitt til kommuner som har nær kontakt med Oslo gjennom pendling, også skal følges for innbyggerne i Vestfold og Telemark.

Følgende anbefalinger ble gitt til lokalbefolkningen:

Unngå kollektivtransport til og fra Oslo.

Bruk munnbind på reiser til og fra Oslo der man ikke kan holde en meters avstand.

De som har arbeidsplass i Oslo eller må pendle gjennom Oslo, oppfordres til hjemmekontor.

Følger FHIs anbefalinger

Assisterende fylkeslege i Vestfold og Telemark, Mats Foshaug, forklarer hvorfor fylket skjerper rådene for reiser til Oslo.

– Vi er del av en utvidet arbeidsmarkedsregion til Oslo, ved at mange pendler til og fra Oslo for arbeid hver dag. Det har over tid vært økt smitte i Oslo, og vi har også sett hyppigere utbrudd i Vestfold og Telemark, sier Foshaug.

Helsedirektoratet har sendt ut et brev til kommunene i Oslo og Viken med ønske om at kommunene rundt Oslo skal ha enhetlige og tilpassede råd. Foshaug sier dette brevet også ble sendt til Innlandet fylke og Vestfold og Telemark fylke, ettersom fylkene har flere innbyggere som pendler til hovedstaden.

– I brevet anbefales det at det vurderes ulike tiltak for kommuner med innbyggere som har nær kontakt med Oslo gjennom pendling, med og uten sosiale kulturelle aktiviteter. Folkehelseinstituttet kommer med anbefalinger for tiltak i forbindelse med dette brevet. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har derfor i samråd med kommunene i fylket valgt å følge de foreslåtte tiltakene vedrørende reising til og fra Oslo, sier Foshaug.

Flere lokale utbrudd

Den assisterende fylkeslegen sier de nye rådene er anbefalinger og oppfordringer, og ikke vedtak eller forskrifter.

– Det betyr at det fortsatt er lov å reise til og fra Oslo. Det som anbefales er at befolkningen selv vurderer om det er behov for å gjøre reisen, og de anbefales å bruke munnbind om de velger å gjøre reisen med kollektivtrafikk, sier Foshaug, og fortsetter:

– Dette er et ønske om at folk skal være med på å hindre smitte i samfunnet, slik at vi kan fortsette å ha kontroll og slippe strengere tiltak.

– Hvordan er smittesituasjonen i Vestfold og Telemark?

– Vestfold og Telemark har over noe tid hatt en stigende trend. De utbruddene vi har hatt til nå, sier kommunene at de har klart å ha kontroll på. Likevel ser vi med økende hyppighet at det oppstår lokale utbrudd med smittespredningspotensial, sier Foshaug.