Kampen om å møte Magnus Carlsen: – Det er et mareritt

I mars startet kandidatturneringen i russiske Jekaterinburg. Mot alle koronaråd spilte halve turneringen før resten ble utsatt på ubestemt tid.

Vinneren av kandidatturneringen blir Magnus Carlsens VM-motstander. Foto: Carina Johansen

Da skulle de russiske grensene stenges. Om sjakkstjernene hadde blitt værende, kunne de risikert å bli strandet. Nå er planen å restarte kandidatturneringen 1. november i samme by. Men det spørs om det skjer.

– Hva er dine forventninger for turneringen?

– Først må vi få det avklart. Det er den største utfordringen nå. Det er mye usikkerhet. Selv om man har en plan, er det ingen garanti for at alle kan reise dit. Alle kommer fra forskjellige steder. Og noen kommer fra steder med strenge restriksjoner, som for eksempel to spillere fra Kina. De vil få det vanskelig uansett hvor de skulle reist, poengterer sjakkstjernen Fabiano Caruana til TV 2.

En som er veldig skeptisk, er nettopp kinesiske Wang Hao.

Mandag ble det meldt om 13 592 nye smittetilfeller i Russland, ifølge Reuters. Det er nært dagsrekorden, og øker det totale antallet til i overkant av 1,3 millioner smittetilfeller.

Ut mot frekk president

Hao har uttrykt sin bekymring for å reise til Russland overfor Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE), og truer med å trekke seg fra kandidatturneringen.

– Vi er fortsatt i samtaler. Men jeg ble veldig skuffet og sint på grunn av holdningen til FIDE og frekkheten til presidenten, siteres Hao av Chess24.

Wang Hao er skeptisk til å reise til Russland. Foto: Kent Skibstad

Nettstedet har publisert et bilde Hao skal ha lagt ut på sin private Facebook-konto. Hao skal ha offentliggjort en e-post fra FIDE-president Arkadij Dvorkovitsj.

Der spør Dvorkovitsj angivelig om Hao ønsker at de skal spille turneringen rett utenfor leiligheten hans – eller om han har overveid «rimelige og gjennomførbare» løsninger også.

– Hvis FIDE vil fortsette turneringen i november, kan ikke turneringen bli avholdt på et sted som ikke er trygt, som Russland, sier Hao til Chess24.

Sjakkreporter Tarjei Svensen sier at det går mot ytterligere utsettelser slik situasjonen ser ut nå, og at FIDE jobber med flere alternativer.

– Hvis Hao nekter å fortsette, har de ikke særlig mye valg. De må få spilt den turneringen. De vil strekke seg ganske langt for å få ham med, for det vil ødelegge veldig mye om de skal fortsette med sju spillere, påpeker Svensen.

Arrangøren skal ha tilbudt Hao et privatfly for å komme seg trygt frem til den russiske arrangørbyen. Overfor Chess24 svarer FIDE at de legger ned et stort arbeid for å sikre trygge og komfortable omgivelser for spillerne.

– Vi vil løse det uten at spillerne må i karantene, og vi er også hele tiden i kontakt med samtlige spillere for å diskutere alle detaljer. Det er en omfattende oppgave, men vi innser hvor viktig det er og gjør alt vi kan, forsikrer FIDE-direktør Emil Sutovskij overfor Chess24.

Etter sju av 14 runder Maxime Vachier-Lagrave og Jan Nepomnjasjtsjij i delt ledelse i kandidatturneringen. Hao er ett poeng bak. Det samme gjelder Fabiano Caruana, som er kritisk til at de ikke bare fortsatte å spille da de først tok sjansen i mars.

– Et mareritt

På spørsmål om hva arrangøren kunne gjort annerledes, svarer han nådeløst «mer eller mindre alt.»

– Enten skulle de ikke ha avviklet turneringen – de skulle utsatt den til neste år, for eksempel. Eller, mens vi var der, og allerede hadde startet og tatt risikoen, skulle de ikke ha hastet oss ut midt i turneringen, mener Caruana.

Fabiano Caruana deltar for tiden i Norway Chess. Foto: Carina Johansen

– Det var en politisk krangel og mange interne diskusjoner jeg ikke var fullt kjent med, som ledet til at det hastet med å få oss ut. Jeg mener at de skulle ha gjort noe annet for i det minste å fullføre turneringen mens vi var der. For nå er det et mareritt å organisere alt. Vi hadde i det minste alle på ett sted i mars, poengterer Caruana.

Selve VM-kampen mot Magnus Carlsen er allerede utsatt til 2021, men tidspunktet er ikke avklart. Sjakkekspert Hans Olav Lahlum føler seg trygg på at VM-kampen faktisk blir spilt neste år, til tross for den store usikkerheten som henger over kandidatturneringen.

– Jeg tror spørsmålet er når i 2021. Jeg er ganske overbevist om at det blir i 2021. Utfordreren må få en del måneder til å forberede seg, og det er ulike ting som skal på plass. Jeg tror de vil prøve å presse kvalifiseringen gjennom i år, nettopp av hensynet til at det bremser ting videre også. Man tenker nok også at man er veldig avhengig av å få en stor greie med en skikkelig VM-match nå snarest mulig når man kan komme tilbake, sier Lahlum.

