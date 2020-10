Stjernekamp-vinner raser: – Jeg er flau over hjemlandet mitt

Han er født og oppvokst i Oklahoma i USA, men de 13 siste årene så har artisten Adam Douglas bodd i Norge. I løpet av de årene har han rukket å gifte seg, få en sønn, og vinne Stjernekamp på NRK. På Hadeland lever han livets glade dager, og har ingen planer om å flytte hjem til Statene.

– Jeg er veldig glad for at jeg bor i Norge. Jeg vokste opp med tanken om at USA er best i alt. Punktum. Jeg skulle ønske at flere amerikanere kunne komme seg ut og se resten av verden. Det er veldig mange som ikke reiser ut i det hele tatt, fordi de er overbevist om at USA er best. Det er mange grunner til at vi har valgt å bo i Norge, forteller Douglas til God kveld Norge.

LYKKELIGE: Douglas har vært gift med Kristin Enevoldsen Solberg siden 2012, sammen har de en sønn som nettopp ble seks år. Foto: privat

I hele 2020 har det vært uroligheter i USA. Nå ser Douglas med avsky på det som skjer i landet hvor han er oppvokst.

– Jeg er flau av det som skjer der jeg kommer fra. Der jeg vokste opp, der jeg har familien og hjerte mitt. Jeg merker det fysisk, det gjør vondt. På nyhetene ser jeg landet mitt som nesten er i borgerkrig, sier han frustrert.

– Han er en stygg fyr

Artisten mener at det er én mann som har skylden i kaoset: Donald Trump.

– At Trump er på toppen er nesten en lisens for alle som tenker som han. Rasister, det å være en drittsekk, det har blitt greit å være det. En ting er å være uenig i politikken, men måten han snakker på gjør meg flau. Jeg vil ikke at han skal representere landet mitt, sier Douglas, og fortsetter:

– Det som gjør meg trist er at mange støtter han uten å se at han ødelegger livene deres. Folk som jobber med miner, mange av dem støtter han, men han har ikke gjort noe for dem. Mange liker han fordi han er utradisjonell, men han er en stygg fyr, raser artisten.

VINNER: I 2017 vant Adam Douglas NRK programmet Stjernekamp Foto: NTB Scanpix

Føler for å skrike høyt

Nå slipper han for første gang en politisk låt: «Joyous We`ll Be». En låt om USA, samhold og motstand. Douglas omtaler den selv som en «anti idiot-låt» mer enn en «anti Trump-låt». Låta kommer noen dager før det amerikanske valget 3. november.

– Det passer bra, men det er nesten tilfeldig at den er klar nå. Det var terapi i starten, for jeg føler for å skrike høyt. Skrike at nok er nok. Musikken er best når den reflekterer det som skjer. Det eneste jeg kan er å være pappa, ektemann, og å synge. Derfor gjøre jeg dette, forklarer Douglas.

– Jeg har jobbet veldig hardt med albumet, og føler dette er et godt budskap.

Under kan du få en førpremiere på musikkvideoen til låta:

Har stemt på Biden

Amerikaneren forteller til God kveld Norge at han har vurdert å gi opp statsborgerskapet i protest. Men følte at det var bedre å beholde det og bruke stemmeretten. Noe han har gjort.

– Jeg har stemt på Biden allerede. Jeg liker politikken og folk rundt han. Han står for «unity» og det er det vi trenger nå, sier Douglas som også liker visepresidentkandidaten Kamala Harris.

FAN: Douglas er stor fan av visepresidentkandidat Kamala Harris Foto: Carolyn Kaster

– Hun er helt fantastisk. Biden er dessverre litt gammel og treig, men det betyr ikke at han ikke kan gjøre jobben. Det er mange rundt han som skal støtte og hjelpe. Han er flink til å høre på ekspertene, ikke bare skrive meldinger på Twitter, fortsetter mannen fra Oklahoma.

Han mener at den sittende presidenten kun tenker på seg selv.

– Det gjelder munnbind og alt mulig. I USA er det mye snakk om frihet til å velge selv, og ingen skal fortelle deg noe. Den tanken er jeg veldig uenig i. Du skal få gjøre som du vil, men med frihet kommer ansvar. Hvis man tenker på hverandre så kan vi alle komme langt. Sånn tenker vi i Norge og derfor vil jeg bo her, slår Douglas fast.