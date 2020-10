Johnson: – Vi må handle for å redde liv

Ifølge The Guardian mener myndighetene at landet nå er på et kritisk tidspunkt i pandemien, og mandag ettermiddag blir det opplyst at 30 prosent av intensivplassene på britiske sykehus nå er i bruk av Covid-19-pasienter.

Mandag la britenes statsminister Boris Johnson frem et forslag til et nytt system for å håndtere koronaviruset.

Forslaget vil bli diskutert i nasjonalforsamlingen før det trer i kraft.

BAKGRUNN: Slik skal britene få koronakontroll før jul.

Johnson startet å informere om de nye nasjonale tiltakene i Underhuset i London rundt klokken 16.30 norsk tid.

– Vi vil ikke gå tilbake til nok en nasjonal «lockdown», sier den britiske statsministeren.

Samtidig understreker han at helsesystemet er under press, og at man ikke må komme i en situasjon der man risikerer at helsetjenestene bukker under.

– Vi må handle for å redde liv, sier han.

Trestegssystem

Det har på forhånd kommet en rekke lekkasjer til media om hva Johnson ville komme til å legge frem i Underhuset. Blant annet meldte Sky News tidligere mandag at myndighetene vil lansere et trestegssytem for videre nedstenginger med nivåene «medium», «høy» og «veldig høyt».

I Underhuset bekrefter Boris Johnson at myndighetene innfører et trestegssystem, der nivået «medium» vil dekke store deler av England.

Nivået «høyt» innebærer blant annet at man skal hindre at folk sosialiserer med folk fra andre husholdninger innendørs.

Ved «veldig høyt»-nivå vil man blant annet ikke ha lov til å møte folk fra andre husholdninger verken innendørs eller på private uteplasser. På dette nivået vil også barer og puber bli stengt, så lenge de ikke opererer som restauranter.

I sitt innlegg i Underhuset sier Johnson at det vil være en vanskelig tid for landet i tiden som kommer.

– Jeg tviler overhodet ikke på at vi vil klare dette sammen, sier han videre.

Venter flere dødsfall

Under et pressemøte mandag ettermiddag advarte professor Jonathan Van-Tam, Englands assisterende helsedirektør, om at antallet koronadødsfall forventes å stige fremover.

Ifølge The Guardian regner myndighetene med både flere døde i yngre og eldre aldersgrupper som følge av smittetrenden som har preget landet siden tidlig september.

– Vi har bakt inn flere sykehusinnleggelser, og trist nok har vi også bakt inn flere dødsfall, sier han om prognosene deres.

Nord-England rammet

Det ligger nå flere koronapasienter på britiske sykehus enn det gjorde før landet ble nedstengt i mars.

Søndag ble det meldt om 12.872 nye smittetilfeller i Storbritannia, og 10.383 av disse var i England.

Utviklingen er særlig bekymringsfull i Nord-England, der det meldes om stadig flere smittetilfeller i byer som Liverpool, Manchester og Newcastle.

Over 600.000 briter har hittil fått påvist smitte, og det har ifølge offisiell statistikk vært 58.000 dødsfall der covid-19 er nevnt i dødsattesten.