«Fingern» om den forferdelige opplevelsen: – De tok oss til fange i en skog

Thomas «Finger`n» Gullestad (39) har vist at han, i tillegg til å være musiker, er en svært dyktig skuespiller. Han sier det er to opplevelser han bruker for å finne frem følelsene han trenger på lerretet.

Gullestad sier til God kveld Norge at han måtte grave dypt for å finne de følelsene som kreves i den hjerterå filmen «Kadaver».

– Man skal mentalt ned i søla for å komme til de sinnsstemningene man skal finne frem til i innspillingen.

Dette er Netflixs første norskspråklige film, som nylig hadde premiere. I hovedrollene finner vi Gullestad og Gitte Witt.

«Kadaver» beskrives som en grøsser, der man skal se hvor langt mennesker er villig til å gå for å overleve i etterdønningene av en atomkatastrofe.

Barndomstraumer

Gullestad sier han bruker selvopplevde hendelser for å komme i riktig modus.

– Man må finne hva enn som passer til forskjellige scener og hvor karakteren er i historien. Jeg bruker selvopplevde ting. Til en film som dette må jeg hente frem de verste minnene jeg har for at det skal synes med hele kroppen at man har det kjipt og at det er en vanskelig situasjon. Man blir litt gal av å finne frem fæle minner hele tiden.

Og disse minnene som Gullestad beskriver, er verre enn de fleste har opplevd.

– Moren min døde ... Hun tok livet sitt for mange, mange år siden. Det er mange sjatteringer av det jeg kan bruke for å komme dit jeg skal. Det kan også være ting som skjedde da jeg var barn, sier han, og fortsetter:

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent) Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent) Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no og Sidetmedord.no

– Jeg husker at det var en stor guttegjeng som tok oss til fange i en skog da jeg var liten.

Han forklarer at «skogen» ikke virker like stor nå som han har blitt voksen, og minner mer om noen trær i en klynge.

– Det var sikkert ikke fangenskap, men det var slik det føltes. Det er sånne voldsomme inntrykk som man opparbeider seg, spesielt kanskje som barn når alle inntrykk blir mer ekstreme.

STJERNESPEKKET FILM: Torbjørn Harr har også en stor rolle i grøsseren. Foto: Netflix

Skremte barna

Uten å røpe for mye, kan vi si at flere må bøte med livet og mange skader seg i grøsseren.

Gitte Witt var derfor svært blodig på innspillingssettet i Tsjekkia flere ganger. Dette var noe barna hennes reagerte på.

– Jeg hadde med familien hele tiden siden barna var så små. Han minste var bare syv måneder, så jeg ammet enda. Vi hadde lagt inn ammepauser hver kveld, så jeg kunne gjøre det før han skulle sove. Jeg fikk ikke tid til å skifte alltid, så en gang kom jeg løpende inn med blod over hele meg og en vaier hengende ut av låret. Da lurte han eldste på hvorfor jeg så sånn ut. Da svarte jeg: «Vi maler masse på jobben til mamma».

BLODIG: Sønnen reagerte på at Witt var full av blod på innspillingssettet, men skuespilleren sa hun malte på jobb. Foto: Netflix

Den eldste sønnen tror fortsatt at hun jobber på et hotell, mens den yngste var for ung til å skjønne hva som skjedde.

Dugnadsfilm

«Kadaver» startet som et dugnadsprosjekt i 2016, der regissør Jarand Herdal (24) fikk en rekke kjendiser til å stille opp gratis på en pilot-innspilling.

Kjendisene var ikke vonde å be, og store navn som Erik Hivju, Torbjørn Harr og Gitte Witt og var alle med på dugnaden.

At filmen til slutt ble produsert av Netflix, syns sistnevnte er stas.

– Det er gøy når man legger ned masse arbeid, også er man veldig fornøyd med resultatet. Da er det gøy at så mange får muligheten til å se den.