Lørenskog-saken: Politiet undersøker jakke tilknyttet «hettemannen»

Mannen ble fanget opp av overvåkingskameraer i Lørenskog, bare en drøy time etter Anne-Elisabeth Hagens siste kjente livstegn, den 31. oktober 2018, skriver NRK.

Politiet har hentet inn 6.000 timer med overvåkingsvideoer, men har ikke enda klart å identifisere den såkalte «hettemannen», som har status som vitne.

Det jobbes med å finne ut hvem mannen er, blant annet ved å analysere høyden hans og å finne merkene på klærne han går i.

NRK skriver at de har vært i kontakt med selskapet Missing Link, som bekrefter at politiet nylig tok kontakt med dem for å undersøkte en jakke av typen «Youcon».

Å finne utsalgssted og kjøp av forskjellige varer har vært en strategi politiet tidligere har brukt i jakten på gjerningspersoner.

Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen etter at hun forsvant fra parets hjem i Lørenskog i oktober 2018. Han nekter straffskyld. Politiet utelukker ikke at flere personer har vært delaktige i saken.

(©NTB)