Stoppet for å spørre UP om veien – det var ikke så smart...

Å bli vinket inn når politiet har kontroll, kan være skummelt, særlig hvis man har vært litt for hard på gasspedalen.

Mange av oss har nok også kjørt forbi kontrollplassen med hjertet i halsen – og pustet lettet ut når vi ikke ble stoppet.

Mens andre igjen oppsøker problemer, helt frivillig. Det gjorde det som blir betegnet som en godt voksen mann, da Utryknings­politiet (UP) hadde kontroll ved Ågotnes på Sotra i forrige uke.

Gammelt førerkort

– En kar stoppet helt frivillig for å spørre politifolkene om veien. Da ble han spurt om førerkort, sier politioverbetjent Kjell-Bjørn Heggøy ved politiet i Askøy og Øygarden, til Bergens Tidende som først omtalte hendelsen.

Mannen trakk da fram et tysk førerkort, som viste seg å ikke være gyldig. Deretter la han frem et norsk førerkort av den gamle typen, for politifolkene.

Førerkortene har forandret seg mye opp gjennom årene. Dette formatet ble introdusert tilbake i 1998. Foto: NTB Scanpix

Angret på at han stoppet

"Utgått på dato", sier Heggøy om dette. Og dermed hadde ikke patruljen annet valg enn å nekte mannen å kjøre videre. Bilen måtte stå, til den ble hentet av en bekjent av ham.

Ikke overraskende innså nok også hovedpersonen selv at det hadde vært smart å bare kjøre forbi kontrollen.

– Han sa at han angret på at han stanset for å spørre, forteller Heggøy, til Bergens Tidende.

