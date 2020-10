Brannmysteriet i Moelv: Politiet undersøker om flere er involvert

Politiet jobber intenst med å finne ut om det har vært andre involvert i brannen i Moelv den 30. september, hvor to menn omkom.

De neste dagene brukes på å gå gjennom videoovervåkningsbilder som er hentet inn i forbindelse med etterforskningen, opplyser politiadvokat Sten Floor Nelson.

Han bekrefter overfor TV 2 at et svært viktig fokus i etterforskningen er spørsmålet om flere er involvert.

– På det nåværende tidspunkt er det ingen utenforstående som er mistenkte eller siktet. Det er ingen konkrete personer politiet jakter på. Men det er jo dette etterforskningen på en måte er dreid inn på. Om det er noen som har gjort dette, eller hva det er som har skjedd, sier Floor Nelson. Og fortsetter:

– Det er ikke sånn at det ikke er aktuelt med en mistenkt eller siktet i saken, men per nå er det ingen som har den statusen.

– Er det funnet våpen på branntomta?

– Det kan jeg verken bekrefte eller avkrefte. Vi kan ikke gå i detalj på funn som er gjort.

Politiet definerte saken som en kriminalsak da en 43 år gammel mann, som hadde vært savnet på Gjøvik i flere dager, ble funnet død i lagerbygget som brant ned. Dagen før hadde de funnet en 47 åring, som uførte vaktmestertjenester, død i brannruinene. Det er på det rene at de to var bekjente og politiet har fått opplysninger om at de hadde en konflikt som skal ha dreiet seg om økonomiske forhold.

– Dette er noe vi jobber med å hente inn mer informasjon om, sier Floor Nelson.

Han sier det fortsatt jobbes opp mot flere hypoteser om hva som kan ha skjedd. Og håper de endelige obduksjonsrapportene og analyser fra Kripos kan bidra til å gi nærmere svar.

Før helgen gjorde politiet undersøkelser på adresser i Gjøvik der de to avdøde kommer fra.

– Politiet har fått inn over 100 tips i saken. I helgen og videre utover denne uken vil vi bruke mye ressurser på å gå gjennom videoovervåkning, samt video fra dashboard-kameraer som er innhentet. Innlandet politidistrikt har fremdeles bistand fra Kripos og totalt er det over 30 personer som jobber for fullt med etterforskning av brannen, opplyser politiadvokaten.