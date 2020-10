Har nødbremser på bilen - likevel krasjet han

Tobarnsfaren Darko Jezdimirovic tenkte på sikkerheten til sønnene Oliver (3) og Filip (1) da han kjøpte ny bil. Han landet på elbilen Kia e-Niro, som har automatiske nødbremser.

Det var null problemer med bilen før han en varm sommerdag i august kjørte ned mot en fotgjengerovergang på Tøyen i Oslo.

– Jeg hadde en varebil foran meg som stoppet på rødt, og jeg begynte å bremse. Da oppdaget jeg at bremsene ikke hadde noe effekt. Til slutt måtte jeg trykke den helt inn, men fortsatt ingen respons. Du føler deg litt maktesløs. Du observerer hele situasjonen, men ser at det er uunngåelig å krasje i bilen foran deg, sier Darko.

Se TV 2 hjelper deg gratis på Sumo

Farten var lav, så det ble bare en liten skade på bilen. Men Darko ble likevel skremt. Hvordan kunne bremsene svikte på denne måten?

SKADEN: Bilen fikk bare en liten skramme. Foto: TV 2 hjelper deg

Kia finner ingen feil

Da han kom hjem, tok han umiddelbart kontakt med Kia. De tok bilen inn til test og etter hvert fikk Darko svar.

– De svarte at de ikke hadde funnet noen feil på bilen verken på systemet eller under testkjøring.

Heller ikke nødbremsen slo inn.

– Jeg fikk forklart at nødbremsen ikke slår inn hvis du kjører under 10 km/t, sier Darko.

Hvordan denne saken ender ser du i videovinduet over

Ikke stol på nødbrems

Kia opplyser i sine informasjonsvideoer om begrensninger med den automatiske nødbremsen i hastigheter over 70 km/t, men forteller ikke at de ikke virker ved lav hastighet.

SKEPTISK: Bilekspert Benny Christensen mener man burde opplyse mer om begrensningene til automatisk nødbrems. Foto: Arkiv

– Informasjonen her er for dårlig. Bransjen må bli bedre til å forklare hvordan automatisk nødbrems fungerer, sier bilekspert Benny Christensen fra nettstedet Broom.no.

Han forklarer at det er store forskjeller i hvordan disse bremsesystemene virker:

– De beste er BMW som virker helt ned til 0 km/t. Så har du flere som er gode, for eksempel Audi og Volvo, som virker helt ned til 5 km/t. Mens de dårligste ikke virker under 10 km/t, sier Benny.

I en seriøs amerikansk test utført av The Insurance Institute for Highway Safety i fjor, sviktet bremsesystemet til Kia og mange andre bilmerker.

Se den sjokkerende testen i videoen over

– Man må ikke stole blindt på bilens nødbremser. For vi har sett mange eksempler med mange ulike merker på at de ikke alltid fungerer, sier Benny.

«Skummel bremsefeil!!!»

Men Darko stolte ikke på nødbremsen. Han sier han trykket bremsen i bånn, men likevel fungerte den ikke. Benny mener at det kan være feil på bremsene selv om Kia ikke finner feilen.

– Moderne biler lagrer ofte feilkoder. Hvis disse ikke er lagret, har man lite å gå etter. Det blir litt som å lete etter nåla i høystakken.

BREMSESVIKT: På det amerikanske Kia Niro Forum forteller Jessie om et lignende problem som Darko. Foto: Faksimile

På et internasjonalt Kia Niro-forum er det tydelig at Darko ikke er alene om problemet med bremsene. Jessie Moorehead forteller at hun trykket bremsen helt til bunn, men bilen stoppet ikke. Hun skriver at hun «traff to utrolig snille, eldre kvinner» med bilen sin, mens hun hadde sin seks år gamle datter i baksetet.

Kia Norge har vært i kontakt med sin fabrikk, og de sier det ikke er blitt meldt inn slike skader i verden.

Altfor høyt lufttrykk

Kias verksted lanserer en teori i sin rapport om at høyt lufttrykk kan være årsaken til bremsesvikten.

«For høyt lufttrykk i dekk kan i enkelte tilfeller føre til at kjøring over dumper (f.eks. et kumlokk) kan forårsake resonans og avvik på bilens hastighetssensorer som igjen får bilen til å tro at den sklir og aktiverer ABS-systemet».

– Darko har hatt altfor høyt lufttrykk i dekkene. Det er det ingen tvil om. Det er nesten en tredjedel mer enn det skal være. Men ABS-bremsene er et uavhengig system som ikke skulle ha noe med dette å gjøre, sier Benny.

Han mener Kia bør gå langt for å ordne opp i denne saken:

– Bytt bremsene, bytt ledningsnettet. Sørg for at alt er i orden for kunden. Slik at kunden får en trygg og god opplevelse.

Hva vil Kia gjøre?

INGEN FEIL: Konserndirektør Irene Solstad mener det ikke er noe galt med bilen til Darko. Foto: Kia/Bertel O. Steen

Situasjonen mellom Darko og Kia har vært fastlåst. Så vi tar ham med oss for å møte konserndirektør Irene Solstad i Kia Bil Norge AS.

– Jeg har trykket bremsen helt i inn. Tror dere på meg? spør Darko.

– Vi tror at du har hatt en dårlig opplevelse, men når vi har undersøkt bilen både her hos denne autoriserte Kia-forhandleren og hos importøren har vi ikke klart å lokalisere noen feil, sier Solstad.

– Jeg vil aldri sette barna mine i den bilen, og det tror jeg heller ikke du ville gjort hvis du hadde opplevd det jeg har gjort, sier Darko.

– Er det et spørsmål eller en påstand? spør konserndirektøren.

Darko svarer at det er begge deler.

– Vi har ikke funnet noen feil. Så jeg ville ikke hatt noen problemer med å sette meg eller barna mine inn i den bilen.

Siden kollisjonen har skjedd i lav hastighet og air bag ikke er utløst, er det ikke lagret noen feilkoder.

– Vi kan ikke spekulere i hva som har skjedd. Vi må forholde oss til de fakta som vi har funnet, sier Solstad, og viser til rapporten hvor man ikke har funnet noe galt med bremsene.

Info om nødbrems på side 340

Konserndirektøren i Kia bekrefter at nødbremsen ikke virker i hastigheter under 10 km/t.

– Det står i instruksjonsboken, sier Solstad, som innrømmer at hun ikke har lest denne.

TV 2 hjelper deg har derimot bladd gjennom boken på 570 sider og funnet ut at opplysningen om nødbremsene står på side 340.

– Det er ikke bare bare å finne frem til dette. Så vi tar det til etterretning og vil ta med dette i informasjonsvideoen vår, sier Solstad.

Darko kjøpte bilen 23. april i år for 429 000 kroner og har kjørt litt over 200 mil. Nå vil han selge bilen, men han er skeptisk til å legge den ut selv på Finn.no.

– Etter det som har skjedd har jeg et etisk dilemma. Det sitter langt inn for meg å selge denne bilen videre til en barnefamilie, sier han.

Derfor ønsker han at Kia Norge skal kjøpe bilen tilbake. Om de gjør det får du se i videovinduet over.