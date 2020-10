Gjorde uvanlig Farmen-avtale - nå skal Kjetil på teorikurs

Inne på gården må deltakerne selv vaske klærne sine slik det ble gjort for 100 år siden. Raymond Røskeland (36) legger ikke skjul på at på det vanligvis ikke er han som står for klesvasken på hjemmebane.

Til tross for at Raymond bor alene, leverer han nemlig skittentøyet sitt hos kjæresten.

– Jeg har satt på vaskemaskinen én gang. Da vasket jeg helt nye klær på 90 grader og alt ble ødelagt, røper han til God kveld Norge.

Foreslår byttehandel

Inne på gården så han seg lei av å måtte gjøre klesvasken selv.

36-åringen fra Osterøy, utenfor Bergen, kommer derfor med et forslag til Farmen-kollega, Kjetil Kirk (27).

Kirk har tidligere vist interesse for Raymonds yrke som anleggsarbeider, og forteller i programmet at han godt kunne tenke seg å lære å kjøre gravemaskin. Noe Raymond velger å bruke til sin fordel.

I søndagens episode blir seerne nemlig vitne til at Raymond tilbyr Kjetil de nødvendige 40 timene med øvelseskjøring. I tillegg vil han betale for førerprøven. I gjengjeld skal Kjetil vaske klærne hans resten av oppholdet.

Til tross for at Kjetil selv påpeker at av alle inne på gården, er det Raymond sine klær han har minst lyst til å vaske, så godtar han tilbudet.

God Kveld Norge slår på tråden for å høre om avtalen står ved lags nå som de er tilbake i nåtiden.

- Det kan jeg garantere, sier Røskeland som kan bekrefte at Kirk er meldt opp til teorikurs allerede 22. oktober.

Han sier at han tross alt er fadderen hans fra dåpen inne på gården, og at det er et ansvar han tar på alvor.

Humoristisk påfunn

Kirk bor vanligvis i Oslo og må ta turen til Osterøy for å få igjen for slitet med klesvasken.

På spørsmål om han tror han kommer til få mye bruk for maskinførerbeviset svarer 27-åringen at det mest av alt er et humoristisk påfunn, men at han håper han får bruk for det.

– Det er jo ganske kult da, den dagen jeg skal bygge mitt eget hus, og si at jeg har bidratt med gravemaskin selv. Eller så kanskje jeg får ta sommerjobb hos Raymond en gang, forteller Kirk spøkende.

Videre forteller han at han gleder seg til å ta fatt på øvelseskjøringen.

– Jeg er en enkel gutt, som setter pris på små gleder.

Raymond benytter på sin side anledning til å skryte av den yngre reality-kollegaen.

– Jeg liker folk som er interessert i å lære. Kjetil sto på fra første stund og var flink til å jobbe. Det kommer ikke godt nok frem på TV.

De to kom svært nær hverandre inne på gården, og forteller begge at de holder kontakten nå som de har kommet hjem.