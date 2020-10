Mikke Mus vil knuse gigant, men klarer han det?

Hvem har mest og best innhold? Hvem er lettest å bruke? Og hva med prisen? TV 2 hjelper deg vurderer hvem som vinner strømme-krigen: Disney+ eller Netflix.

Netflix bruker nesten 150 milliarder kroner på filmer og TV-serier i år. Det betyr 40-50 nye serier i måneden.

Pris: 69 kr måneden 60 millioner abonnenter. Bruker 15 milliarder på eksklusive TV-serier. Har alt Star Wars-innhold eksklusivt. Blant annet den nye TV-serien «The Mandalorian» Har nesten alt fra Marvel-universet eksklusivt. Har Mikke Mus-filmer helt tilbake til 1928. Disney-filmen «Mulan» og Pixar-filmen «Soul» får ikke kinopremiere, men går direkte til Disney+.

Men Disney har de sterke merkevarene. Superheltene fra Marvel-universet, Star Wars, over 80 år med Disney-klassikere, Pixar-tegnefilmer og naturserier fra National Geographic. De har også et annet ess i ermet som vi kommer tilbake til.

Gode Disney-minner

Camilla Laache, filmanmelder for God morgen Norge, vurderer innholdet til de to strømmegigantene. Hun er imponert over nykommeren Disney+.

– Biblioteket til Disney er jo enormt, sier Camilla som fikk mange gode minner fra barndommen.

– Det er masse nostalgi der. Samtidig er det mye bra fra i dag, blant annet hele Pixar-biblioteket. Så plutselig var det mye enklere for hele familien, med en åtteåring og en 12-åring, å finne noe vi kunne se sammen, sier hun.

Ryddig, men...

Foredragsholder og teknologi-ekspert Hans-Petter Nygård-Hansen har kuttet kabelen, og har bare strømmetjenester hjemme. Han vurderer teknisk kvalitet og brukervennlighet.

MANGE SKJERMER: Foredragsholderen Hans-Petter Nygård-Hansen er glad for at Disney+ tillater at 10 enheter kan laste ned innhold. Foto: TV 2 hjelper deg

– Det første jeg tenkte var at Disney+ var svært ryddig. Er jeg interessert i superhelter går jeg på Marvel, vil jeg ha Star Wars får jeg det på et sted, sier Nygård-Hansen.

På forsiden til Disney+ er kategoriene Disney, Pixar, Marvel, Star Wars og National Geographic svært tydelig merket. Det er også lett å finne alle Cars- eller Prinsesse- eller Avengers-filmene samlet under merkenavnet Collections.

RYDDIG: Enkelt å finne frem til dine favorittkategorier. Foto: Faksimile Netflix

Anbefaler Mikkes Klubbhus til voksne

Problemene starter når man går ned i undermenyene til for eksempel kategorien film:

– «101 dalmatinere - sjarmør i pels» er førstevalget i kategorien action og eventyr. Går jeg til kategorien animasjon er det fortsatt «101 dalmatinere» som er førstevalget. Det er så mange av filmene til Disney+ som dekker alle kategoriene, at det blir et søl med underkategoriene, sier Hans-Petter Nygård-Hansen.

Han er heller ikke fornøyd med algoritmene som skal finne frem ditt favorittinnhold.

– Algoritmen sier at jeg liker Mikkes Klubbhus. Det er i alle fall anbefalingen de gir til meg som snart fyller 49 år, ler han.

Han har bare brukt Disney+-kontoen i et par uker. Derfor vil sannsynligvis algoritmen treffe bedre når han har sett mer innhold. Hans-Petter frykter at dette vil ta ganske lang tid fordi tjenesten ikke gir mulighet til å gi tommel opp og ned på det man liker og misliker.

Pris: 159 kr for familieabonnement 193 millioner abonnenter. Bruker 150 milliarder i året på serier og filmer. Første egne serie «House of Cards» i 2013 (Lillyhammer sammen med NRK litt før). Produserer dramaserier som «The Crown», «Papirhuset», «Narcos» og «Stranger Things». Netflix har vunnet 12 Golden Globe og 8 Oscar. Produserer også dokumentarer, realityserier, innhold for barn og programmer om mat, interiør, dyreliv etc.

Kongen av algoritmer

Netflix har et hav av TV-serier, filmer, dokumentarer og livsstilsprogrammer å velge i. Så dermed trenger man hjelp til å velge, og det gjør Netflix-algoritmen bedre enn noen av de andre strømmetjenestene.

– Netflix kjenner meg best og tilbyr og foreslår det beste innholdet for meg. Algoritmen til Netflix er uovertruffen enn så lenge, sier Hans-Petter Nygård-Hansen.

Bra Netflix-serier, men...

Men hvor bra er egentlig Netflix på innhold. Camilla Laache er imponert over voksenseriene til strømmegiganten:

– Der er Netflix mye, mye bedre enn Disney+, sier filmanmelder Laache, og trekker frem noen sine favoritter.

KONGELIG BRYLLUP: I fjerde sesong av «The Crown» blir det bryllup. Foto: Netflix

– Dramaet «The Crown» som nå snart kommer med sin fjerde sesong, den rå og mørke «Ozark» og den veldig gode ungdomsserien «Sex Education». Den kan også de voksne se, men ikke sammen med ungdommen, smiler Laache.

Disney+ for barnefamilien

Det Disney+ kan skryte av er Star Wars-serien «The Mandalorian»:

– Det er blitt en steinbra serie. Et romeventyr av den gode, gamle Star Wars-skolen, sier TV 2-anmelderen.

Fra Marvel-universet er det planlagt en rekke spin-off-serier på Disney+. Blant annet et comeback for Samuel L. Jackson i rollen som Nick Fury. «She-Hulk» og «Ms. Marvel» planlegges også. Men bare en av seriene, Avangers-spin-off «WandaVision», ser ut til å komme i år. «Falcon and the Snowman» er utsatt nok en gang og kommer først neste år.

«The Right Stuff» om de første astronautene i USA er den eneste rene voksen-serien som står på menyen hos Disney+ nå.

– Det er ikke nok innhold for voksne. Hvis du er på jakt etter den nye store serien og ikke liker superhelter eller Star Wars, vil man ikke velge Disney+, sier hun.

NY SESONG: Nordmenn får sesong 2 av «The Mandalorian» rett etter sesong 1. Foto: Disney+

Laache reagerer også på at du ikke får de mer spreke Marvel-filmene.

– Du får ikke de med høyere aldersgrense som «Logan» og «Deadpool». Det er ikke familievennlig nok for Disney+, sier Laache.

Hun synes det er forfriskende at Netflix er litt mer vågale og frekke enn Disney.

Disney+ på billigsalg

Vi snakket om at Disney+ hadde et ess i ermet, og det er prisen. 69 kroner i måneden eller 689 kroner for et helt år (57 kroner i måneden). Hans-Petter er også imponert over er hvor få begrensninger det er på bruken.

– Du kan ha sju brukerprofiler, du kan strømme på fire skjermer samtidig og laste ned på 10 enheter. Der er Disney+ i en klasse for seg, sier Hans-Petter.

Til sammenligning koster Netflix 89 kroner for en skjerm uten HD-bilde, 109 kroner for to skjermer og HD og hele 159 kroner for Premium-abonnementet med fire skjermer og mulighet for Ultra HD.

Disney vinner pris-krigen, men både filmanmelder Camilla Laache og tek-ekspert Hans-Petter Nygård-Hansen er klar på at Netflix fortsatt er best-i-test. Den har mer innhold for alle aldersgrupper og smaker. Den er også flinkest til å finne riktig innhold til den personen som bruker tjenesten.